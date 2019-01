Arzobispo de Arequipa dice que los transexuales atentan contra Dios y la humanidad [VIDEO]

El Arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba, dio controversiales opiniones sobre las personas transexuales y transgénero luego de oficiar la misa de Epifanía, que conmemora el momento en que "Jesús se da a conocer" a la humanidad luego de su nacimiento.

El prelado indicó a la prensa que la Navidad sirve para identificar a tres tipos de personas. Primero, las que son como los reyes magos, quienes reconocen a Dios y procuran ir a su encuentro. También mencionó a los que conocen la existencia de Dios (escribas), pero no hacen nada y viven como si no existiera. Finalmente, se refirió a los que son como Herodes, que saben que Dios existe, pero quieren deshacerse de él.

"Yo no quiero reconocer que existe Dios —puso como ejemplo— y quiero destruirlo, yo quiero hacerme Dios. Soy varón en mi naturaleza biológica, pero me declaro mujer. Es la manera de atentar contra Dios. Eso decía Juan Pablo II", manifestó.

Tras consultarle, entonces, si la identidad de género es un atentado contra Dios, indicó: "Claro, por supuesto que sí. No lo digo yo, lo dice el magisterio de la Iglesia; lo dijeron el papa Juan Pablo II, Benedicto XVI y últimamente el papa Francisco. El hombre que no se acepta criatura, en consecuencia, no acepta la naturaleza humana que le viene dada y quiere autoafirmarse independientemente de la naturaleza que se le dio como don. Eso es magisterio de la Iglesia", recalcó.

Luego, se refirió a la igualdad de género que el Ministerio de Educación busca a introducir en la currícula escolar. "Lo que uno quiera hacer o pensar es otra cosa. Merece todo el respeto. Pero lo que no se puede pretender es inculcar en las aulas, a niños de cinco años, que cada uno es libre de elegir. Y para poder elegir su género ellos mismos tocarse, unos a otros, desde pequeñitos. Está pasando en otros países y pasará aquí", dijo.

Puso el ejemplo de una supuesta noticia en Argentina. El representante de la Iglesia dijo que una maestra transexual había desnudado a estudiantes para que se miren entre ellos y, luego, esta se desvistió mostrando su órgano masculino.

La República buscó esa nota, pero no se encontró ninguna referencia parecida. Lo más cercano fue el caso de una niña trans que era discriminada en su colegio y también el caso de la primera maestra trans en Argentina, quien también sufrió discriminación.