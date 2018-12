Puente Piedra: niño perdió un dedo tras hacer explotar una ‘rata blanca’ en Navidad

Trágica Navidad. Un menor de tan solo 10 años perdió uno de sus dedos tras manipular el pirotécnico conocido como ‘rata blanca’ muy cerca de casa en Puente Piedra, en la misma noche que celebraba junto a su familia.

El hecho ocurrió cuando el reloj marcó las 12 de la noche del 25 de diciembre en el asentamiento Nueva Esperanza en la zona de Zapallal. Allí, varios menores de edad salieron de sus domicilios con el fin de celebrar con fuegos artificiales que habrían comprado a vendedores informales.

“Como todos han empezado a reventar sus cohetecillos a las 12 de la noche, cuando volteo (el niño) sale corriendo con sus manos ensangrentadas, no vi nada más (...) Se ha comprado (los pirotécnicos) y no sabía la magnitud de la explosión. Él lo ha reventado en su mano, no lo ha puesto en el suelo”, narró un vecino de la zona a Latina Noticias.

Tras el accidente, el menor fue trasladado de emergencia hasta el Hospital del Niño, en el distrito de Breña, donde se viene aún recuperándose. Los médicos intentaron implantarle el dedo índice de la mano izquierda, pero fue imposible debido a la gravedad de las heridas. Por lo pronto, el escolar recibe apoyo psicológico del Ministerio de Salud.

Ante este terrible caso, la ministra Silvia Pessah volvió a hacer un llamado a los padres de familia para que eviten que los menores manipulen este tipo de objetos, especialmente en estas fiestas de fin de año. “Cuidemos a nuestros hijos, no permitamos que compren pirotécnicos por el hecho de tener un poco de ruido, ni en Navidad, ni en Año Nuevo”, sentenció la funcionaria el día de ayer en el acto que su cartera llevó a cabo en el Hospital del Niño.