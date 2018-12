La docente de inicial que obtuvo el puntaje más alto en Puno

Puno. La profesora de educación inicial, Gina Karina Gutiérrez Guevara, espera la Navidad y el Año Nuevo doblemente emocionada. Aprobó el concurso de nombramiento e ingresó a la nueva carrera pública magisterial. Obtuvo 269.675 puntos, el más alto de toda la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) de Puno. Todo un mérito, tomando en cuenta lo reñida que fue la evaluación.

La docente es una de las 41 maestras que alcanzaron estabilidad dentro de la provincia de Puno, mientras que a nivel regional fueron 725 los educadores que obtuvieron una plaza.

La República ubicó a Karina Gutiérrez junto a su familia en un restaurante, donde celebró su logro. La acompañaba su esposo Julio César Mamani Ccama, y su hijo. "Me siento emocionada”, fueron sus emotivas palabras.

Resaltó que tener estabilidad laboral ofrece tranquilidad a su familia pero asegura que solo se trata del primer paso de los tantos que quiere dar en su carrera que, de acuerdo a las nuevas políticas educativas, demanda constante preparación.

“Es la tercera vez que postulo al examen de nombramiento. La primera vez me presenté para el sector rural. No conseguí plaza porque me faltó una pregunta para aprobar”, contó.

La docente confiesa que para este último concurso tenía dudas sobre a qué lugar debía postular, pero su hijo le recomendó que se presente para Puno y así lo hizo. Postuló a la Institución Educativa Inicial 294 de Aziruni, donde actualmente labora.

Para Karina Gutiérrez no fue fácil el proceso, no solo por los conocimientos que deben tener, sino por todo lo que significa prepararse. “Tenía que amanecerme estudiando. Además de la preparación, siempre está el estrés sobre si voy a alcanzar la meta o qué voy a hacer en adelante”, dijo.

Ahora que se nombró, asegura: “Ahora vamos a pasar una Navidad más tranquilos. Ya hay estabilidad. Pero nada es seguro. Cada año tengo que aprender algo más”, declara mientras su esposo no deja de admirarla.

Plazas vacías irán a contratos

El gerente regional de Educación de Arequipa, Guido Rospigliosi, señaló que las plazas que no fueron cubiertas en el último nombramiento docente a nivel nacional serán plazas cubiertas con contratos. En Arequipa lograron entrar en la carrera pública magisterial 293 maestros.

El resto deberá esperar a convocatorias que se presenten al próximo año. Los elegidos son de acuerdo a un ranking docente.