Piden intervención de ONU y OEA por nuevo juicio en caso Arlette Contreras

Luego de que la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte declarara nula la sentencia que absolvió a Adriano Pozo, agresor de Arlette Contreras, y enviara el caso a fojas cero, la activista rechazó exponerse a un nuevo juicio oral al considerar que "desnaturaliza el proceso y no es justo para las sobrevivientes y víctimas de la violencia de género". "No sé si los jueces van a ser probos o continuarán perpetrando actitudes irregulares cometidas por otros magistrados y médicos legistas que hasta hoy no han sido sancionados", indicó.

Sobre esto último, Contreras Bautista denunció que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) aún no ha sancionado a los jueces que absolvieron a Pozo Arias en juicios anteriores, pese a que en agosto del 2016 dicha institución anunciara la apertura de una investigación por el fallo. Lo mismo ocurrió, según Contreras, con el Ministerio Público, que en febrero de este año abrió un proceso disciplinario contra dos médicos legistas por presuntas irregularidades en el caso, pero sin mayores resultados.

Ante esta situación, la defensa de la denunciante, quien desde el 2015 sigue un proceso contra Pozo por los delitos de feminicidio y violación en grado de tentativa, pide la intervención de organismos para la protección de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Es así que han solicitado pronunciamientos y acciones urgentes a la Relatoría de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la comisión de expertas contra la violencia de género de la Convención de Belém do Pará (de la OEA), y a la relatoría sobre violencia contra las mujeres de la ONU.

"Buscamos por vía internacional que puedan manifestarse e intervenir para que se sancione a los magistrados que dejaron impune el caso. Ya no queremos que sigan trabajando, ni juzgando con criterios estereotipados. También que se revierta, de alguna manera, un tercer juicio porque constatamos que hay violación de derechos humanos, que hay pruebas en contra del agresor, que no debió ser absuelto...", explica la abogada de Arlette Contreras, Cinthia Silva.

Agrega que un nuevo juicio expondrá a Cindy Arlette a una serie de actos de revictimización y podría debilitar el resultado a favor del acusado. "El Estado no piensa en cuál es la capacidad de las víctimas. Las instancias internacionales deberán hacerle saber que está actuando mal", concluyó. ❧

sin protección