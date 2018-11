Huancayo: Madre abandona a su hijo con discapacidad atado a una reja de parque

Un menor de edad, que presentaba una discapacidad para caminar, fue encontrado atado por un pita similar a un pasador a las rejas de un concurrido parque de Huancayo, en la región Junín. El niño fue rescatado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El aviso sobre la situación del infante fue reportado por vecinos que pasaban por el espacio público y dieron cuenta que estaba en completo estado de abandono. Fue entonces que los agentes de policiales de la ciudad llegaron al lugar.

La víctima fue desamarrada y cuando se le revisó, se le encontró una colilla de cigarro en la mano izquierda, aparentemente la habría cogido del piso del parque Huamanmarca. Mientras era ayudado por lo policías, el niño no pronunció ninguna palabra.

Minutos después, sorpresivamente apareció la madre del niño alegando que no lo abandonó, sino que lo dejó “un rato”. “No lo he abandonado, lo he dejado un rato no más“, intentó defenderse la mujer, según se puede ver en un video grabado por el celular de un testigo.

De acuerdo a información de Latina Noticias, madre e hijo fueron llevados hasta la comisaría de familia de Huancayo donde se tomó la declaración de la mujer, no obstante, ella fue dejada en libertad horas después comprometiéndola con realizar un mejor cuidado del niño.

Asimismo, la PNP realizará constante seguimiento a la familia para cerciorarse del bienestar del niño. Fue justamente la madre, quien cargó a su hijo, a quien se le imposibilitaba desplazarse con normalidad.