(Sobre la gestión de Zegarra) "No puedo pagar por pecados ajenos"

Trata de marcar distancia de Alfredo Zegarra y admite que se cometieron algunos errores en los ocho años de gestión en la Municipalidad de Arequipa. Dice que una de sus prioridades será mejorar el transporte público. En la última semana de campaña, el postulante quiere revertir el antivoto rodeado de un equipo técnico de independientes que, según él, garantizarán la gobernabilidad de Arequipa.

Hay una consigna de los otros candidatos: Vota por cualquiera menos por Arequipa Renace.

No sé si sea una consigna. Vi comentarios de algunos candidatos sin opción. Tenemos una propuesta seria para Arequipa, congregamos técnicos, académicos, con perspectivas diferentes sobre la ciudad y la gestión actual, para elaborar un plan de gobierno. Ofrecemos una propuesta diferente que quiere hacer unos puntos de quiebre, de contribuir una visión de la ciudad.

¿Cuál es su balance de Arequipa Renace, que gobernó Arequipa ocho años? Para algunos ha sido un desastre por algunos actos de corrupción.

Hay cosas malas y buenas, por ejemplo los intercambios viales, son obras tangibles. No me corresponde hacer un balance de una gestión que no fue mía. Te hago un balance de Alto Selva Alegre. No me corresponde asumir responsabilidades que no son mías. No puedo pagar por pecados ajenos.

Hablando de su equipo técnico, ¿es una manera de diferenciarse de Alfredo Zegarra?

No ha sido adrede, vengo de una experiencia universitaria dirigencial, estuve en la sociedad civil, trabajé en ONGs. Los conozco a todos.

¿No es una estrategia política para blanquearse?

No. José Lombardi (jefe de equipo técnico) es un hombre de trayectoria, puedo dar testimonio de ello. Lo convoqué a Alto Selva Alegre para medir metas. Igual a Nilo Cruz. Es así como comienzo a conversar con ellos para ver qué se podría hacer por Arequipa. Yo participé hace muchos años en el Acuerdo Regional por Arequipa, con Edwin Guzmán (también de su equipo).

Pero estos personajes son críticos a Zegarra. Nilo Cruz promueve el voto cruzado. Voto a favor de Candia pero contra Zegarra.

Sí y eso es innegable, el doctor Zegarra lo sabe. Es importante tener otra perspectiva de la ciudad. Si convoco a los que no hacen cuestionamientos no voy a cambiar nada.

¿En qué se diferencia con la gestión de Zegarra?

He convocando gente que ha sido crítica a la gestión (de Zegarra). Eso hay que resaltarlo. Nuestro gobierno será amplio y recurriremos al planeamiento.

Pero esa perspectiva, ¿difiere de obras que priorizó Zegarra, como intercambios viales?

Los intercambios viales, los viaductos y otras obras están planificadas desde 2002. Hay que mejorar la calidad de los expedientes para que no haya cuestionamientos de los colegios de Arquitectos, Ingenieros, Cultura. Con un buen expediente, no vas a tener observación ni oposición.

¿Zegarra no tuvo buenos técnicos para esos expedientes?

No puedo darte esa respuesta, pero sé como ciudadano que hay cuestionamientos que nos llevan a la reflexión, que esos errores no hay que cometerlos.

También se ha comprometido a demoler el domo verde del Palacio Metropolitano de Bellas Artes.

(...)Aceptamos que esto es un error. Los que hemos tenido el privilegio de estudiar fuera del Perú vemos cómo valoran su centro histórico y cómo la arquitectura debe guardar armonía. Aquí hubo un trastoque arquitectónico y debemos reconocer ese error. En una democracia uno tiene que cumplir las resoluciones judiciales. Si el juez ordena, se desmontará.

Promete un tranvía eléctrico. ¿De dónde sacará $1300 millones para financiarlo?

Costará $700 millones (...) Si en algo he profundizado es en transporte y tengo los mejores técnicos. El tranvía eléctrico será para la troncal 1 del SIT, que quedó desierta. El tranvía cuesta 20% menos que el metro. La cooperación francesa ya presentó el estudio de viabilidad técnica. Espero que la alcaldesa actual no licite el tramo troncal que quedó desierto. Se financiará con el Ministerio de Transportes, que está creando un programa nacional de transporte urbano.

¿Cuánto va a costar el pasaje?

En una hora, tienes derecho a tres pasajes. Según plan tarifario, costaría S/ 1.50. El primer pasaje sería 60%, el segundo 30% y el tercero 10%.

¿Ese pasaje sería subsidiado?

Todavía no. Estamos pidiendo al gobierno que subvencione el transporte público, porque tiene que ver con de desarrollo nacional. En Lima el pasaje del tren eléctrico es de S/ 1.50 y los técnicos dicen que debería estar en S/ 7.50.

¿Cómo surge la propuesta del tranvía? En su plan no estaba.

Porque no sabíamos del estudio que hizo la cooperación técnica internacional. Y en Lima, uno de los expertos de transportes que trabajan en su reforma me dice que podemos convertirnos en la primera ciudad con tranvía eléctrico.

¿No es una propuesta para el estrado? Porque Falconí está prometiendo el metro.

Nos alientan dos cosas para decir que esto no es demagogia: que tenemos el estudio y una troncal desierta.

Hay mucha gente que supongo le ha dicho: yo votaría por ti, pero no por Renace. ¿Cómo lo toma Ud.?

Siendo autocríticos, creo que el movimiento ha cometido muchos errores, somos un movimiento demasiado grande que escapa de nuestra capacidad de articulación. Hay facciones: los fundadores, los que se han ido incorporando, esto genera que no solo tengas una orientación.

Pero esta enmienda no se aprecia. Muchos municipios controlados por Arequipa Renace usan recursos para la campaña. Harberth Zúñiga utilizaba el depósito para guardar propaganda, en la municipalidad provincial todos los trabajadores están de vacaciones para hacer campaña.

Utilizar recursos públicos para una campaña es un delito y es un hecho muy grave, eso hay que investigarlo y sancionarlo. Lo que haga un trabajador con su tiempo libre es su esfera personal.

¿Ud. utiliza personal de Alto Selva Alegre para su campaña?

Lo que no van a encontrar es que alguien utilice recursos públicos para hacer campaña o marque tarjeta y luego se vaya a hacer campaña.

¿Entonces por qué un funcionario suyo daba órdenes a trabajadores para apoyar su campaña?

Entiendo que hay que gente que toma actitudes que no le corresponden por gratitud o por quedar bien. Para mí no es necesario, no obligo a que vayan a hacer campaña. Yo tengo licencia.

En Seguridad Ciudadana del Municipio los dueños de locales nocturnos son extorsionados con el cobro de cupos.

Eso es algo aberrante que no toleraremos. He manifestado que eso no es competencia de Seguridad Ciudadana, es de Fiscalización. El sereno no puede ver si el centro nocturno funciona. Debe cambiar.

Hay la leyenda que estos aportes van al movimiento regional.

Nunca recibí ningún aporte. Cada candidato financia su campaña. Se establece una cuenta donde ingresan los aportes. Por lo menos en mi candidatura todo va a estar saneado, con la cuenta, los pagos de publicidad como donación, todo bancarizado.

¿Ud., como secretario regional, ya firmó la carta de expulsión de Marcos Hinojosa retirándolo de Renace?

Tiene que tratarse en un gabinete que haga el dictamen y pasa por el comité de disciplina.

¿Ud. no está al tanto? Hinojosa es acusado de cobrar cupos.

Tuve conocimiento a través de La República y hemos cuestionado este acto y creo que debe haber sanciones administrativas municipales, penales y partidarias, pero corresponde a los responsables de Ética abrir este proceso disciplinario.

Otro de los pasivos de Zegarra es el Promuvi, un programa de vivienda que no tenía terrenos.

Yo tengo otra visión del Promuvi. Un programa de vivienda que entrega terrenos no sirve. Para mí debe articular un esquema financiero y a diferentes niveles de gobierno. Eso es eficaz, porque no entregas el terreno, sino la vivienda popular. Eso es factible, recibes subsidio de Techo Propio, subsidio de terreno del gobierno local o regional y subsidias un esquema de crédito hipotecario.

Los ejes del doctor Alfredo Zegarra han fallado. Ud. cuestiona al Promuvi, manejo en Seguridad Ciudadana y los expedientes técnicos mal hechos.

Hay algunos errores que deben corregirse.

¿Investigará a la gestión de Zegarra si gana las elecciones?

Se tiene que investigar, pero la tarea la hará el Sistema Nacional de Control. No voy a dedicar mi tiempo a investigar, sino a gobernar con los mejores técnicos. Si hay que sancionar a alguien, sancionaremos y denunciaremos.

Su campaña es financiada por invasores, como Vladimiro Sucapuca.

Me someto a cualquier tipo de investigación, no lo permitiría porque sería defraudar el cariño de la gente.

¿Pero eran sus amigos de Selva Alegre?

Con todos los dirigentes he trabajado. Sucapuca no es un dirigente que nazca en mi gobierno, los terrenos que él ocupa no responden a una etapa de gobierno mío. Los dirigentes van al presupuesto participativo, ellos me traen a la gente para que los reciba, esto funciona así en la dinámica urbana y las autoridades debemos ser receptivas. ß