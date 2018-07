Alertan de posible recorte de terreno para construcción de ciudad judicial

Jorge Chiroque

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, Hernán Ruiz Arias, demandó a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) que realice la adjudicación de las 50 hectáreas de terreno para la construcción de la Ciudad Judicial de Grau.

Explicó que esta área asignada por el Proyecto Especial Chira Piura (PEChP) pasó a la SBN, quien deberá efectuar la transferencia correspondiente para la ejecución del proyecto.

Refirió que el proceso se encuentra en su fase final, pero se buscaría recortar el terreno, “ya que hemos encontrado una actitud negativa de parte de los funcionarios de la inmobiliaria de bienes nacionales”.

Ruiz manifestó que esta situación está generando preocupación e interpondrán un memorial para que la representante de la SBN no ponga ningún obstáculo y se adjudique la totalidad de las hectáreas.

“El premier César Villanueva está esperando el título de propiedad para desembolsar el dinero y empezar la construcción del proyecto”, afirmó el presidente de la Corte de Justicia.

Espera que la aspiración de los piuranos no se vea truncada y advirtió que no permitirán que se quite ni un centímetro de las 50 hectáreas para la ciudad judicial. “De repente habría una soterrada para favorecer a alguna empresa, porque son terrenos que tienen un alto valor en este momento”, remarcó.

Cabe mencionar que el área para la edificación de la Ciudad Judicial de Grau se ubica en el kilómetro 7 de la carretera Piura-Paita, donde se iniciará la obra con una inversión de S/ 200 millones.

En esta superficie, según el presidente de la Corte, se instalará el Ministerio Público, la Corte Superior de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Policía de Apoyo a la Justicia, el Jurado Nacional de Elecciones, entre otros, donde los usuarios tendrán la facilidad de encontrar en un solo espacio a las entidades que administran justicia.

Ruiz Arias aseveró que han empezado a ocupar el terreno con el propósito de defenderlo. Dio a conocer que han construido murales y se han colocado hitos para demarcar la zona del proyecto.