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Fenómeno El Niño 2026-2027: Indeci programa ejercicio de simulación masiva ante catástrofes para el 20 de octubre

Entidades públicas y privadas participarán en el ejercicio, fortaleciendo los protocolos de respuesta y colaboración entre organismos ante desastres de gran escala, según lo establecido por Indeci.

Diversas entidades públicas y privadas participarán en este ejercicio, incluyendo ministerios y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, garantizando coordinación en la gestión de emergencias.
Diversas entidades públicas y privadas participarán en este ejercicio, incluyendo ministerios y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, garantizando coordinación en la gestión de emergencias.Foto: Andina/Composición La República
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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) programó para el martes 20 de octubre de 2026 un ejercicio de simulación ante un desastre de gran magnitud, en el contexto del Fenómeno El Niño 2026-2027. La actividad se desarrollará entre las 8.00 a. m. y las 2.00 p. m., según la Resolución Jefatural N.º 000293-2026-INDECI/JEF, publicada el 12 de octubre.

La jornada busca reforzar la capacidad de respuesta de las entidades peruanas frente a una emergencia de gran escala, con especial atención a la coordinación de la asistencia humanitaria internacional. La disposición también establece lineamientos para organizar el ejercicio, que complementan las normas vigentes de preparación y evaluación de simulaciones nacionales y regionales previstas para el periodo 2025-2027.

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Simulación por el Fenómeno El Niño: ¿a qué hora será el ejercicio de Indeci y qué busca evaluar?

La actividad se realizará durante seis horas, desde las 8.00 a. m. hasta las 2.00 p. m. del 20 de octubre. Su finalidad es fortalecer los procedimientos que permitirían gestionar el ingreso y la coordinación de ayuda humanitaria internacional si el país afrontara un desastre de gran magnitud relacionado con el escenario del Fenómeno El Niño 2026-2027.

El ejercicio se enmarca en las responsabilidades de Indeci dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd). Entre las funciones de la entidad se encuentran promover la articulación de protocolos entre las instituciones que intervienen en emergencias, impulsar simulacros y simulaciones y realizar el seguimiento correspondiente.

La resolución también aprueba un documento específico con las disposiciones para desarrollar la jornada. Este material complementa la Directiva N.° 004-2025-INDECI/SEC GRAL, que establece pautas para organizar, ejecutar y evaluar ejercicios nacionales ante desastres de gran magnitud y simulaciones regionales multipeligro durante los años 2025, 2026 y 2027.

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¿Qué instituciones participarán en la preparación ante un desastre de gran magnitud?

La simulación involucrará a diversas entidades públicas y organizaciones vinculadas con la respuesta ante emergencias. Entre ellas figuran la Presidencia del Consejo de Ministros, Indeci y los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa, Interior, Salud, Transportes y Comunicaciones, Economía y Finanzas, y Desarrollo Agrario y Riego. La convocatoria también contempla la participación de otras carteras que se considere necesario incorporar.

El ejercicio incluirá al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y a los centros de operaciones de emergencia de los ministerios participantes, así como al Gobierno Regional del Callao y la Red Humanitaria Nacional. También están consideradas instituciones responsables de funciones aduaneras, aeroportuarias, migratorias, sanitarias y epidemiológicas, entre ellas la Sunat, Corpac, la Dirección General de Aeronáutica Civil, Migraciones, Digesa, Digemid, el CDC Perú y el Senasa.

Asimismo, la programación contempla la intervención de entidades privadas vinculadas con la gestión de asistencia humanitaria internacional. La participación de estos organismos permitirá trabajar en la coordinación entre sectores y en los procedimientos previstos para atender una emergencia de gran escala.

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