Corte de agua en Lima este lunes 23 de noviembre: revisa si tu distrito y zona estarán sin servicio por trabajos de Sedapal Sedapal suspenderá el suministro de agua potable en San Juan de Miraflores y San Juan de Lurigancho el lunes 23 de noviembre. La interrupción afectará sectores específicos de ambos distritos.

Sedapal realizará trabajos de mantenimiento en las redes de distribución de agua potable este lunes 23 de noviembre, por lo que suspenderá temporalmente el suministro en sectores de San Juan de Miraflores y San Juan de Lurigancho. La interrupción tendrá diferentes horarios según la ubicación de las zonas incluidas en el cronograma de la empresa.

Los cortes no comprenderán necesariamente a todos los vecinos de ambos distritos, sino a áreas específicas identificadas por Sedapal. Por ello, los usuarios deberán verificar si sus viviendas están dentro de los sectores afectados y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante la suspensión.

San Juan de Miraflores: zonas afectadas por el corte de agua

En San Juan de Miraflores, la restricción del servicio se aplicará de 8.00 a. m. a 8.00 p. m. Los sectores comprendidos son los siguientes:

A. H. Señor de los Milagros.

A. H. Unión y Paz.

A. H. Las Terrazas de Villa.

A. H. Las Torres de Melgar, manzana N.

A. H. Altos de Manuel Scorza.

A. H. Los Balcones de Villa.

A. H. Villa Victoria.

A. H. Sector 1, grupo 6.

A. H. Sector 1, grupo 1.

San Juan de Lurigancho: dos horarios de suspensión del suministro

En San Juan de Lurigancho, Sedapal programó dos horarios de interrupción. El primero será de 9.00 a. m. a 1.00 p. m. y comprenderá al A. H. Agru 21 de Enero. El segundo se extenderá de 9.00 a. m. a 10.00 p. m. e incluirá los siguientes sectores: