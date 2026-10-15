Chery Perú fortalece su presencia en lima con nuevo showroom en Miraflores junto a Perumotor Este nuevo espacio incorpora la identidad visual de cuarta generación de Chery y ofrece una experiencia renovada para conocer su portafolio de SUV, pick-ups y modelos con tecnología Chery Super Hybrid (CSH).

Chery y Perumotor inauguraron un nuevo showroom de 525 m² en la avenida Benavides, Miraflores, como parte de su estrategia de expansión en el mercado automotor peruano.

Chery y Perumotor inauguraron un nuevo showroom de 525 m² en la avenida Benavides, Miraflores, como parte de su estrategia de expansión en el mercado automotor peruano.

Con casi 20 años en el mercado peruano, Chery Perú continúa fortaleciendo su presencia en Lima con la inauguración de su nuevo showroom junto a Perumotor, en el distrito de Miraflores. Ubicado en una de las zonas con mayor dinamismo comercial, este espacio forma parte de la estrategia de expansión de la marca y busca acercar su propuesta de movilidad a más consumidores que valoran el diseño, la tecnología y la seguridad al momento de elegir un vehículo.

Más que un nuevo punto de venta, este local refleja la evolución de Chery y de la experiencia que busca ofrecer a sus clientes. El showroom incorpora la nueva identidad visual de cuarta generación de la marca, desarrollada bajo sus lineamientos globales para brindar un entorno moderno y tecnológico. Esa imagen se refleja en un moderno y amplio espacio donde los clientes podrán conocer de cerca la esencia de Chery. Este concepto permite a los clientes interactuar de manera más cercana con los vehículos, conocer sus características y explorar las distintas alternativas de movilidad disponibles.

El showroom de un piso y 525 m² presenta la oferta de Chery, que incluye los SUV de la familia Tiggo, el sedán Arrizo 5 Pro y la pick-up HIMLA, a los que se suma la incorporación de nuevas tecnologías, como Chery Super Hybrid (CSH). Esta variedad busca responder a diferentes perfiles de consumidores, desde quienes necesitan un vehículo para sus desplazamientos urbanos y familiares hasta aquellos que requieren opciones versátiles para actividades de trabajo o aventura.

Durante la inauguración, representantes de Chery y Perumotor presentaron las instalaciones y las novedades del portafolio de vehículos, que incluye modelos con tecnología híbrida. Fuente: Difusión

"El crecimiento que estamos alcanzando en ventas refleja la confianza de más clientes en Chery y nos impulsa a seguir desarrollando nuestra red junto a socios como Perumotor. Queremos acompañar ese avance con espacios donde las personas puedan conocer nuestro portafolio, resolver sus dudas y recibir asesoría para elegir con confianza. Este nuevo showroom en Miraflores es parte de esa apuesta”, destacó Cecilia Riva, Brand Manager de Chery Perú.

Este hito, junto a Perumotor, empresa con más de 39 años de trayectoria y presencia en distintas regiones del país, forma parte de la estrategia de expansión de Chery en el mercado peruano. Con esta inauguración, ambas compañías refuerzan su apuesta por ampliar la cobertura de la marca y ofrecer una experiencia alineada con sus estándares globales.

El nuevo showroom ya se encuentra operativo en la avenida Benavides 1890, Miraflores. Los clientes pueden acercarse para conocer más sobre el portafolio de Chery y recibir atención del equipo comercial.

Representantes de Chery y Perumotor participaron en el tradicional corte de cinta que marcó la apertura del nuevo showroom de la marca automotriz en Miraflores. Fuente: Difusión

Sobre Astara

Astara es una compañía global especializada en la distribución eficiente de automóviles, líder en el sector de la automoción, y orientada a generar valor tanto para las marcas que representamos como para nuestros clientes.

Combinamos una amplia experiencia de casi 50 años, con tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para comprender las necesidades de cada cliente y ofrecer soluciones de movilidad flexibles y personalizadas a particulares, empresas y administraciones públicas. Nuestro modelo operativo global refuerza nuestra ventaja competitiva y nos posiciona como un referente en eficiencia y valor añadido del sector de la automoción.

En 2025, Astara alcanzó unos ingresos de 5.000 millones de euros y comercializó 202.000 vehículos nuevos. Contamos con un equipo de cerca de 3.000 profesionales de 50 nacionalidades y operamos en 19 países de Europa (España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Suecia, Finlandia, Suiza y Austria) y Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Panamá y Perú).

En Perú está presente hace 25 años, como importador y representante exclusivo de seis marcas automotrices: Kia, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso, Peugeot y Nissan.

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