OPPO Find X10: review de su doble cámara de 200 MP y zoom en fotografías Probamos las cámaras de 200 MP del OPPO Find X10 en diferentes escenarios, como conciertos y paisajes, incluyendo fotografías a larga distancia y condiciones de poca luz.

Capturar cada detalle es parte de nuestra esencia, y el OPPO Find X10 busca llevar esta experiencia a otro nivel. Con un sistema de cámaras desarrollado junto a Hasselblad, el equipo incorpora tecnologías y funciones que potencian la fotografía, el vídeo, el rendimiento y la autonomía.

¿Qué tan buena es la cámara del OPPO Find X10?

El OPPO Find X10 apuesta por un sistema fotográfico de alta resolución desarrollado junto a Hasselblad. Su configuración incluye una cámara principal de 200 MP, un teleobjetivo de 200 MP y un ultra gran angular de 50 MP.

Esta configuración representa una diferencia frente a otros smartphones de gama alta. Por ejemplo, los iPhone 17 y iPhone 17 Pro Max incorporan sensores principales de 48 MP. Si bien los megapíxeles no determinan por sí solos la calidad de una fotografía, el sensor de 200 MP del OPPO ofrece una mayor resolución para registrar información y conservar detalles al ampliar o recortar las imágenes.

La configuración de la cámara permite realzar los colores. Foto: difusión.

La estabilización óptica también contribuye a reducir los efectos de los movimientos involuntarios al tomar fotografías, especialmente cuando las condiciones de iluminación requieren tiempos de exposición mayores. Esto permite obtener imágenes más definidas en distintas situaciones de uso.

Rendimiento del OPPO Find X10 con teleobjetivo de 200 MP

Uno de los principales atractivos del OPPO Find X10 es su cámara telefoto periscópica de 200 MP, que permite fotografiar objetos y personas desde distancias mayores. A diferencia del acercamiento basado únicamente en el zoom digital, este sensor ofrece una mayor cantidad de información para conservar detalles en las imágenes.

La configuración de la cámara permite capturar en alta calidad. Foto: difusión.

El equipo alcanza un zoom digital de hasta 120x, mientras que el iPhone 17 Pro Max ofrece hasta 40x. Esta diferencia amplía las posibilidades para fotografiar escenarios, paisajes o artistas durante un concierto sin necesidad de estar cerca del escenario.

Sin embargo, es importante considerar que el nivel de detalle puede variar según el aumento utilizado, las condiciones de luz y la distancia del objeto. Por ello, el desempeño del teleobjetivo también debe evaluarse a partir de los resultados que ofrece en diferentes niveles de acercamiento.

Hasselblad Natural Color y LUMO: fotografías con colores más naturales

Más allá de la resolución, otro aspecto que distingue al OPPO Find X10 es su apuesta por la fidelidad de color. El dispositivo integra el sistema Hasselblad Natural Color y el motor de imagen LUMO, tecnologías orientadas a reproducir los colores, las texturas y la iluminación de una escena de manera más cercana a lo que percibe el ojo humano.

Esta característica cobra especial importancia al fotografiar en condiciones de iluminación complejas, como conciertos o espacios con luces artificiales. El resultado son imágenes que pueden parecer más discretas a primera vista, pero que conservan matices y texturas al observarlas de cerca.

Comparativa entre el OPPO Find X10 y otro equipo de gama alta. Foto: difusion.

En comparación, Apple utiliza tecnologías como Photonic Engine y Deep Fusion para procesar sus fotografías, mientras que Samsung incorpora sus propios algoritmos y herramientas de inteligencia artificial. Cada fabricante tiene un enfoque particular en la interpretación de colores y contrastes, por lo que las fotografías tomadas con estos equipos pueden presentar resultados distintos incluso cuando registran una misma escena.

¿Es el OPPO Find X10 un buen celular para conciertos?

Los conciertos son uno de los escenarios más exigentes para la cámara de un smartphone. Para comprobar su desempeño, realizamos una prueba durante el concierto de Camilo, en la que utilizamos el zoom del OPPO Find X10. Al utilizar un acercamiento de 20x, el equipo permitió obtener imágenes en las que se aprecian los detalles del escenario, los colores de la iluminación y la definición del artista.

También comparamos los resultados con los de otro smartphone de gama alta, utilizando el mismo nivel de acercamiento. Esta prueba permite observar las diferencias en el contraste, la nitidez y la reproducción de colores.

Fotografía captada con el teleconvertidor en el concierto de Camilo. Foto: difusión.

A estas posibilidades se suma la compatibilidad con un teleconvertidor, un accesorio que amplía las opciones de acercamiento fotográfico y permite explorar nuevas posibilidades al capturar artistas y escenarios desde la distancia. El OPPO Find X10 ofrece alternativas para quienes buscan registrar sus conciertos favoritos sin depender únicamente del zoom convencional.

Batería del OPPO Find X10 y rendimiento para jornadas exigentes

La experiencia fotográfica y audiovisual se complementa con una batería de 8.000 mAh, una capacidad superior a la que ofrecen otros modelos de gama alta como el Galaxy S26 Ultra, con 5.000 mAh, y el iPhone 17 Pro Max, cuya batería se estima en alrededor de 4.832 mAh según desmontajes de terceros.

Esta capacidad está pensada para acompañar jornadas prolongadas de uso, como viajes, conciertos o sesiones de fotografía y grabación. Además, incorpora carga rápida SUPERVOOC de hasta 80 W, que permite recuperar energía en menos tiempo. Como referencia, el Galaxy S26 Ultra admite hasta 60 W, mientras que los iPhone 17 y 17 Pro Max alcanzan los 40 W de carga cableada.

En cuanto al rendimiento, el dispositivo integra el procesador MediaTek Dimensity 9600M, fabricado en 3 nm y orientado a ejecutar tareas exigentes, como el procesamiento de fotografías de alta resolución y la grabación de video en 8K.

Precio del OPPO Find X10 en Perú

El OPPO Find X10 se comercializa en dos versiones de almacenamiento: 256 GB, desde S/5.599, y 512 GB, desde S/5.999.

El smartphone llega en colores Celeste y Gris y está disponible en Claro, Entel, Ripley, Falabella, Oechsle y las tiendas OPPO Store de Plaza Norte y Mall del Sur, además de su página oficial.

Preguntas frecuentes sobre el OPPO Find X10

¿Qué cámaras tiene el OPPO Find X10?

Cuenta con una cámara principal Hasselblad de 200 MP, un teleobjetivo Hasselblad de 200 MP y un ultra gran angular de 50 MP.

¿Cuánto zoom tiene el OPPO Find X10?

El OPPO Find X10 incorpora un teleobjetivo de 200 MP con zoom de hasta 120x. Si se le incorpora el teleconvertidor el dispositivo puede alcanzar un zoom óptico de hasta 11x y un zoom digital de hasta 200x

¿Qué diferencia hay entre el OPPO Find X10 y el Find X10 Pro Max?

Ambos smartphones comparten características premium, como sus cámaras Hasselblad de 200 MP. La principal diferencia está en el sistema fotográfico: el Find X10 Pro Max incorpora una tercera cámara de 200 MP en su lente ultra gran angular. Además, utilizan procesadores diferentes, aunque ambos ofrecen un rendimiento de gama alta. El Pro Max también tiene un tamaño ligeramente mayor.

¿El OPPO Find X10 graba en 8K?

Sí, el OPPO Find X10 permite grabar videos en 8K a 30 fps, una resolución que ofrece mayor nivel de detalle y flexibilidad para recortar o reencuadrar videos durante la edición. Aunque la resolución 4K es más que suficiente para publicar contenido de alta calidad en redes sociales, el 8K ofrece mayor libertad para editar sin perder tanta calidad. Además, el equipo permite grabar en 4K a 120 fps, ideal para crear videos en cámara lenta con gran nivel de detalle.

¿Cuánto cuesta el OPPO Find X10 en Perú?

Su precio parte de S/5.599 para la versión de 256 GB y S/5.999 para la de 512 GB.

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