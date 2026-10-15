¿Cómo avanzar hacia una movilidad sostenible en Perú? Toyota plantea distintas soluciones Toyota planteó en la Cumbre Perú Sostenible 2026 que avanzar hacia una movilidad de menores emisiones requiere distintas tecnologías y un ecosistema que acompañe su adopción. Durante el encuentro presentó la Corolla Cross HEV, RAV4 PHEV y bZ4X BEV.

¿El Perú está preparado para una movilidad más sostenible? Avanzar hacia menores emisiones exige más que incorporar nuevas tecnologías: requiere soluciones adaptadas a las distintas realidades del país y un ecosistema que facilite su adopción mediante información, servicios, infraestructura y nuevas formas de acceder a la movilidad.

El transporte terrestre representa el 12,65% de las emisiones de gases de efecto invernadero del Perú, equivalente a 24,7 millones de toneladas de CO₂ equivalente, de acuerdo con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 2021. Frente a este escenario, transformar la movilidad no pasa únicamente por incorporar nuevas tecnologías, sino por lograr que estas respondan a las distintas necesidades, condiciones de infraestructura y formas de desplazamiento del país.

Este fue el enfoque que Toyota del Perú presentó durante la Cumbre Perú Sostenible 2026. En el espacio “Hablemos de Sostenibilidad”, Oscar Chero, gerente ejecutivo de la División de Movilidad y Asuntos Corporativos de Toyota del Perú, participó con la ponencia “La movilidad sostenible no es solo electrificación”.

“Muchos piensan que hacer sostenibilidad es cambiar de un vehículo de combustión a un vehículo 100 % eléctrico, pero no. Nosotros entendemos que hay diferentes realidades, diferentes necesidades y temas de accesibilidad; por lo tanto, una única solución no es la respuesta a este cambio”, señaló Chero.

Toyota presentó tecnologías electrificadas para distintas necesidades

Durante el encuentro, los asistentes pudieron conocer tres tecnologías electrificadas: Corolla Cross HEV, híbrido eléctrico autorrecargable; RAV4 PHEV, híbrido eléctrico enchufable; y bZ4X BEV, el primer vehículo 100% eléctrico de Toyota del Perú.

Este portafolio forma parte de la estrategia de Múltiples Opciones Tecnológicas, que plantea que factores como las distancias recorridas, los hábitos de uso, la infraestructura disponible y el acceso a sistemas de carga pueden determinar qué solución responde mejor a cada persona, empresa o territorio.

“No podemos tener una única solución para todos los clientes. Nosotros tenemos que ir adaptando las soluciones de acuerdo con el lugar donde se desenvuelve la operación, de acuerdo con los hábitos del consumidor y, sobre todo, que tenga la facilidad o la accesibilidad, por ejemplo, para el tema de carga”, explicó Chero.

Toyota presentó su nuevo enfoque sostenible en la Cumbre Perú Sostenible 2026. Foto: difusión.

La transición no termina con ofrecer un vehículo electrificado

Para Toyota, ampliar el portafolio es solo una parte de la transición. La compañía busca desarrollar un ecosistema que acompañe la adopción de estas tecnologías y haga de la experiencia una transición más simple, confiable y respaldada.

Este enfoque incluye la descentralización del conocimiento mediante capacitaciones con autoridades, gobiernos regionales, cámaras de comercio, universidades, institutos técnicos y bomberos, con el objetivo de preparar a distintos actores que tendrán un rol en la adopción, mantenimiento y atención vinculada con estas tecnologías.

También comprende soluciones orientadas directamente al usuario. Toyota Connect permite al usuario encontrar concesionarios, recibir recordatorios y programar servicios de mantenimiento. Para quienes utilizan movilidad eléctrica, también incorpora información sobre estaciones de carga, como su ubicación, tipo de conector, potencia y cantidad de cargadores disponibles.

A ello se suma KINTO, propuesta con la que Toyota amplía las formas de acceder a la movilidad más allá de la propiedad de un vehículo. Mediante soluciones de alquiler y gestión de flotas, permite acceder a vehículos electrificados y Lexus según distintas necesidades de uso. De esta manera, la estrategia no solo considera qué tecnología puede responder mejor a cada realidad, sino también qué modalidad de movilidad se adapta mejor a cada usuario o empresa.

En el caso del bZ4X, el acompañamiento incluye además un cargador de pared Wallbox de 7 kW para el domicilio y un cable de carga portátil o de emergencia, facilitando la incorporación de la movilidad 100 % eléctrica a la rutina diaria.

La mirada de Toyota también considera el ciclo de vida del vehículo, desde sus operaciones y etapa de uso hasta la gestión de componentes como las baterías al final de su vida útil.

“En los últimos 17 años hemos logrado, por ejemplo, tener una reducción de emisiones de CO₂ de cerca de 1.300.000 toneladas equivalentes. Entonces, la transición para nosotros ya empezó hace varios años, la seguimos acompañando y ahora fomentando con una tecnología como es el PHEV o BEV, el eléctrico 100 %”, agregó Chero.

Con más de 59 años de presencia en el mercado peruano, más de 39 años liderando el sector automotriz y más de 17 años liderando la movilidad sostenible en el Perú, Toyota del Perú continuará impulsando su estrategia de Múltiples Opciones Tecnológicas y fortaleciendo un ecosistema de soluciones y servicios que contribuya a una movilidad con menores emisiones y a la carbono neutralidad al 2050.

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