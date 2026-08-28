Chery, marca china N.°1 en calidad, durabilidad y satisfacción del cliente según estudios de J.D. Power

La evaluación abarcó aspectos como calidad inicial, experiencia de conducción y satisfacción en el servicio posventa. Foto: difusión.

La evaluación abarcó aspectos como calidad inicial, experiencia de conducción y satisfacción en el servicio posventa. Foto: difusión.

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Chery fue reconocida como marca china N.°1 en calidad, durabilidad y satisfacción del cliente, luego de alcanzar el primer lugar entre las marcas chinas domésticas en cinco estudios desarrollados por J.D. Power China 2025, que evalúan diferentes dimensiones de la experiencia del propietario.

Los resultados destacan el desempeño de Chery en distintos momentos de la relación entre los clientes y sus vehículos, evaluando aspectos como la calidad inicial, la experiencia de conducción, la satisfacción durante el proceso de compra, el servicio posventa y la confiabilidad del vehículo con el paso del tiempo.

Una evaluación integral de la experiencia del propietario

Los estudios de J.D. Power analizan la experiencia real de los usuarios y permiten conocer el desempeño de las marcas desde diferentes perspectivas.

En el caso de Chery, los reconocimientos obtenidos abarcan cinco dimensiones clave:

Calidad inicial del vehículo (IQS): evalúa los problemas reportados por los propietarios durante los primeros meses de uso y aspectos relacionados con la entrega del producto.

evalúa los problemas reportados por los propietarios durante los primeros meses de uso y aspectos relacionados con la entrega del producto. Experiencia con el vehículo (APEAL): analiza la satisfacción de los usuarios considerando factores como diseño, desempeño, confort y tecnología.

analiza la satisfacción de los usuarios considerando factores como diseño, desempeño, confort y tecnología. Satisfacción durante la compra (SSI): mide la experiencia del cliente durante el proceso de adquisición del vehículo.

mide la experiencia del cliente durante el proceso de adquisición del vehículo. Servicio posventa (CSI): evalúa la atención y el soporte recibido después de la compra.

evalúa la atención y el soporte recibido después de la compra. Confiabilidad del vehículo (VDS): analiza el desempeño y la experiencia del propietario a largo plazo.

Estos resultados reflejan una visión integral de la propuesta de valor de Chery: desde la elección de un vehículo hasta la experiencia de uso y el acompañamiento que recibe el cliente durante los años.

“Para Chery, este reconocimiento representa un respaldo al trabajo que venimos realizando para ofrecer vehículos con altos estándares de calidad, tecnología y confiabilidad. Más allá del producto, buscamos construir una relación de largo plazo con nuestros clientes, brindándoles la tranquilidad de contar con una marca que los acompaña antes, durante y después de la compra”, señaló Cecilia Riva, Brand Manager de Chery Perú.

Calidad y confiabilidad como pilares de crecimiento

El reconocimiento obtenido en los estudios de J.D. Power se suma a la evolución global de Chery, una marca que ha fortalecido su presencia internacional mediante una estrategia basada en innovación, desarrollo tecnológico y mejora continua de la experiencia del cliente.

Asimismo, diferentes modelos de Chery recibieron reconocimientos individuales dentro de sus respectivos segmentos, reforzando el desempeño de la marca en atributos relacionados con calidad y confiabilidad.

Para Chery, estos resultados reflejan el trabajo continuo de la marca en el desarrollo de vehículos que integran tecnología, seguridad y eficiencia, así como en el fortalecimiento de la experiencia de servicio para sus clientes.

En Perú, la marca continúa fortaleciendo estos atributos como parte de su estrategia para seguir construyendo confianza entre los consumidores y ofrecer una propuesta de movilidad cada vez más completa.

Fuente: Resultados J.D. Power China 2025 (estudios IQS, APEAL, VDS, SSI y CSI), categoría marcas chinas domésticas. Estudios realizados en el mercado chino.

Acerca de Chery

Chery, fundada en el año 1997, es una marca automotriz china con influencia global. Tiene la fuerza de I + D más poderosa de motores, cajas de cambios, chasis y otras tecnologías centrales entre las marcas de automóviles chinas, y ha establecido un equipo global de I + D de automóviles de más de 5.500 personas. Mientras tanto, Chery es también la primera empresa automovilística china en exportar vehículos, piezas CKD, motores y tecnología y equipos de fabricación de vehículos al mundo. Con más de 20 millones de vehículos vendidos a nivel mundial, Chery mantiene una sólida presencia internacional y se ha posicionado durante 23 años consecutivos como la marca china líder en exportación de vehículos

En el Perú, Chery cuenta con una sólida red de concesionarios en distintas ciudades del país, incluyendo Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Cajamarca, Cusco, Huancayo, Ica, Juliaca y Tarapoto ofreciendo atención comercial y posventa especializada, repuestos originales y servicios técnicos de alta calidad.

Sobre Astara

Astara es una compañía global especializada en la distribución eficiente de automóviles, líder en el sector de la automoción, y orientada a generar valor tanto para las marcas que representamos como para nuestros clientes.

Combinamos una amplia experiencia de casi 50 años, con tecnología propia, digitalización e inteligencia de datos para comprender las necesidades de cada cliente y ofrecer soluciones de movilidad flexibles y personalizadas a particulares, empresas y administraciones públicas. Nuestro Modelo operativo global, refuerza nuestra ventaja competitiva y nos posiciona como un referente en eficiencia y valor añadido del sector de la automoción.

En 2025, Astara alcanzó unos ingresos de 5.500 millones de euros y comercializó 220.000 vehículos nuevos. Contamos con un equipo de cerca de 3.000 profesionales de 50 nacionalidades y operamos en 18 países de Europa (España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Suecia, Finlandia, Suiza y Austria) y Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Perú, Chile y Colombia).

En Perú está presente hace 25 años, como importador y representante exclusivo de 6 marcas automotrices: Kia, Chery, Mitsubishi Motors, Fuso, Peugeot y Nissan.

Para más información sobre Astara, puedes visitar: www.astara.com

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