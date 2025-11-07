HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Publirreportajes

Heroic: resultados del equipo de Dota 2 en Fissure Playground 2 y en 2025

El importante torneo de Dota 2 Fissure Playground 2, con un premio total de $1 000 000, finalizó el 2 de noviembre en Belgrado.

En la temporada 2025, con cambios en su plantilla, Heroic ha mantenido su éxito. Fuente: Difusión.
En la temporada 2025, con cambios en su plantilla, Heroic ha mantenido su éxito. Fuente: Difusión.

Los expertos en deportes electrónicos de 1xBet Perú analizaron el rendimiento del equipo Heroic, del que forma parte Elvis «Scofield» Peña, una estrella peruana de los deportes electrónicos.

Fissure Playground 2

Heroic recibió una invitación para este torneo como el mejor equipo de América. El segundo puesto de la región se decidió en las clasificatorias, que, para sorpresa de muchos, no ganaron Wildcard ni OG.LATAM, sino Perrito Panzón, con una plantilla totalmente peruana. Curiosamente, en Fissure Playground 2, el equipo en el que milita el exjugador de Heroic Héctor «K1» Rodríguez se presentó con el llamativo nombre de Team Cobra.

Heroic comenzó la fase de grupos con una victoria sobre Yakult Brothers (2-1), pero luego perdió los dos siguientes partidos por 0-2 contra Team Spirit y Team Yandex. Sin margen para el error, el equipo se unió y ganó los dos últimos partidos con una fuerte remontada contra Runa Team (2-0) y Vici Gaming (2-1).

En los playoffs, Heroic se enfrentó de nuevo a uno de los principales favoritos, Team Spirit, y perdió por 0-2, cayendo al cuadro inferior. En el partido de eliminación, se enfrentaron a Team Liquid, pero esa noche la suerte estuvo del lado de Liquid. Superaron a Heroic en el primer partido, que duró más de una hora. Heroic, liderado por Elvis «Scofield» Peña, se llevó el segundo juego, pero Team Liquid demostró ser más fuerte en el decisivo tercer partido. Heroic terminó Fissure Playground 2 en el séptimo-octavo puesto, ganando $37 000 en premios.

Temporada 2025

La plantilla de Heroic para Dota 2 se formó a principios de 2024, pero al final de la primera temporada ya se había consolidado como el mejor equipo de la región. El equipo se clasificó con éxito para varios campeonatos internacionales importantes, como el Riyadh Masters 2024 y The International 2024, y llegó a las eliminatorias de torneos importantes, como el ESL One Birmingham 2024, la DreamLeague Season 23 y el BLAST Slam I. Lo más destacado de su temporada de debut fue la primera victoria de un equipo peruano en la PGL Wallachia Season 2, que les valió un enorme premio de $300 000 y el título de MVP para el carry del equipo, David «Parker» Nicho Flores.

Heroic comenzó la temporada 2025 con cambios en la plantilla y el cuerpo técnico. De la alineación original, se mantuvieron Elvis «Scofield» Peña, Matheus «KJ» Santos Jungles Diniz y João Gabriel «4nalog» Giannini Santos. Los nuevos jugadores Yuma «Yuma» Langlet y Adrián «Wisper» Dobles se unieron al equipo y, tras The International 2025, Cedric «Davai Lama» Deckmyn sustituyó a «4nalog».

A pesar de los cambios en la plantilla, el equipo logró mantener su buen estado de forma. Volvió a clasificarse para la Esports World Cup 2025 y la Fissure Playground 1, y ofreció un espectáculo increíble en The International 2025. Heroic llegó al evento principal del año como outsider, perdió sus dos primeros partidos, pero demostró un gran espíritu y ganó los tres siguientes para asegurarse una plaza en los playoffs. En una dura batalla contra los mejores equipos del mundo, Heroic derrotó a Tundra Esports, pero perdió contra PVISION y BB Team, terminando en un impresionante quinto-sexto puesto. Después de TI2025, el equipo compitió en Fissure Universe: Episode 7, donde llegó hasta el final y se alzó con el título tras derrotar a Team Liquid y MOUZ en la serie final.

El progreso de Heroic en la temporada 2025 es evidente, el equipo sigue clasificándose para los principales torneos, ocupando los primeros puestos y ganando importantes premios en metálico (su total ya ha superado el millón de dólares). Han ganado otro evento importante (Fissure Universe: Episode 7) y han mejorado notablemente sus resultados en The International, pasando del puesto 9-12 en 2024 al 5-6 en 2025. ¡Sigue con nosotros la trayectoria de Heroic e ignora los rumores sin sentido sobre 1xBet reclamos y 1xBet problemas!

[PUBLIRREPORTAJE]

Notas relacionadas
Streamers de Dota 2 más destacados en Perú

Streamers de Dota 2 más destacados en Perú

LEER MÁS
Reconocido jugador de Dota 2 Stinger se entera de que no es el verdadero padre de su hija con streamer Venecia López

Reconocido jugador de Dota 2 Stinger se entera de que no es el verdadero padre de su hija con streamer Venecia López

LEER MÁS
Este es el único peruano que participa en The International 2025 de Dota 2 con el equipo Heroic

Este es el único peruano que participa en The International 2025 de Dota 2 con el equipo Heroic

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú avanza hacia la fase final de la construcción del Hospital del Altiplano en Puno

China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú avanza hacia la fase final de la construcción del Hospital del Altiplano en Puno

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Publirreportajes

Accede a un préstamo de S/ 250 mil soles para la construcción de tu casa soñada

Desaparición de camión de helados en portales de Lince: El misterio que unió a Sin Parar de D’Onofrio con Stranger Things

Si tengo una factura de S/10 mil por cobrar en 30 días ¿cuánto dinero recibiría al instante con factoring?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025