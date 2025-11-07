Los expertos en deportes electrónicos de 1xBet Perú analizaron el rendimiento del equipo Heroic, del que forma parte Elvis «Scofield» Peña, una estrella peruana de los deportes electrónicos.

Fissure Playground 2

Heroic recibió una invitación para este torneo como el mejor equipo de América. El segundo puesto de la región se decidió en las clasificatorias, que, para sorpresa de muchos, no ganaron Wildcard ni OG.LATAM, sino Perrito Panzón, con una plantilla totalmente peruana. Curiosamente, en Fissure Playground 2, el equipo en el que milita el exjugador de Heroic Héctor «K1» Rodríguez se presentó con el llamativo nombre de Team Cobra.

Heroic comenzó la fase de grupos con una victoria sobre Yakult Brothers (2-1), pero luego perdió los dos siguientes partidos por 0-2 contra Team Spirit y Team Yandex. Sin margen para el error, el equipo se unió y ganó los dos últimos partidos con una fuerte remontada contra Runa Team (2-0) y Vici Gaming (2-1).

En los playoffs, Heroic se enfrentó de nuevo a uno de los principales favoritos, Team Spirit, y perdió por 0-2, cayendo al cuadro inferior. En el partido de eliminación, se enfrentaron a Team Liquid, pero esa noche la suerte estuvo del lado de Liquid. Superaron a Heroic en el primer partido, que duró más de una hora. Heroic, liderado por Elvis «Scofield» Peña, se llevó el segundo juego, pero Team Liquid demostró ser más fuerte en el decisivo tercer partido. Heroic terminó Fissure Playground 2 en el séptimo-octavo puesto, ganando $37 000 en premios.

Temporada 2025

La plantilla de Heroic para Dota 2 se formó a principios de 2024, pero al final de la primera temporada ya se había consolidado como el mejor equipo de la región. El equipo se clasificó con éxito para varios campeonatos internacionales importantes, como el Riyadh Masters 2024 y The International 2024, y llegó a las eliminatorias de torneos importantes, como el ESL One Birmingham 2024, la DreamLeague Season 23 y el BLAST Slam I. Lo más destacado de su temporada de debut fue la primera victoria de un equipo peruano en la PGL Wallachia Season 2, que les valió un enorme premio de $300 000 y el título de MVP para el carry del equipo, David «Parker» Nicho Flores.

Heroic comenzó la temporada 2025 con cambios en la plantilla y el cuerpo técnico. De la alineación original, se mantuvieron Elvis «Scofield» Peña, Matheus «KJ» Santos Jungles Diniz y João Gabriel «4nalog» Giannini Santos. Los nuevos jugadores Yuma «Yuma» Langlet y Adrián «Wisper» Dobles se unieron al equipo y, tras The International 2025, Cedric «Davai Lama» Deckmyn sustituyó a «4nalog».

A pesar de los cambios en la plantilla, el equipo logró mantener su buen estado de forma. Volvió a clasificarse para la Esports World Cup 2025 y la Fissure Playground 1, y ofreció un espectáculo increíble en The International 2025. Heroic llegó al evento principal del año como outsider, perdió sus dos primeros partidos, pero demostró un gran espíritu y ganó los tres siguientes para asegurarse una plaza en los playoffs. En una dura batalla contra los mejores equipos del mundo, Heroic derrotó a Tundra Esports, pero perdió contra PVISION y BB Team, terminando en un impresionante quinto-sexto puesto. Después de TI2025, el equipo compitió en Fissure Universe: Episode 7, donde llegó hasta el final y se alzó con el título tras derrotar a Team Liquid y MOUZ en la serie final.

El progreso de Heroic en la temporada 2025 es evidente, el equipo sigue clasificándose para los principales torneos, ocupando los primeros puestos y ganando importantes premios en metálico (su total ya ha superado el millón de dólares). Han ganado otro evento importante (Fissure Universe: Episode 7) y han mejorado notablemente sus resultados en The International, pasando del puesto 9-12 en 2024 al 5-6 en 2025. ¡Sigue con nosotros la trayectoria de Heroic e ignora los rumores sin sentido sobre 1xBet reclamos y 1xBet problemas!

[PUBLIRREPORTAJE]