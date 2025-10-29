Streamers de Dota 2 más destacados en Perú

Ellos han marcado su huella en el gaming y atractivo entretenimiento. Fuente: Difusión.

ElZeein

Creador, streamer destacado y organizador de Zeinternacional.

Seguidores: Kick : 864 000 / Twitch : 571 000 / YouTube : 633 000

: 864 000 / : 571 000 / : 633 000 Logros: Top 5 de streamers más populares del mundo en Kick

Andy Dante Merino Ramírez, alias «ElZeein», es el streamer peruano más famoso y uno de los principales creadores de hype en la escena peruana. A lo largo de 15 años, ha ganado varios YouTube Creator Awards y otros prestigiosos premios.

ElZeein es un creador muy versátil: escribe e interpreta canciones, realiza vídeos musicales, escribe libros y, por supuesto, retransmite activamente en Twitch, YouTube y Kick. Uno de sus motivos de orgullo es la organización de los torneos Zeinternacional para Dota 2, en los que participan influencers, streamers y personalidades de los medios de comunicación peruanos. Ya cuenta con 864 000 seguidores en Kick, y está claro que eso no es el límite: si ElZeein sigue rindiendo tan bien en sus retransmisiones, ¡podría alcanzar su primer millón de seguidores en unos meses!

En el segundo trimestre de este año, ElZeein se situó entre los cinco streamers más populares del mundo en Kick, con 10,5 millones de horas vistas. Transmite 150 horas al mes en esta plataforma, atrayendo a una media de más de 30 000 espectadores. A principios de agosto, ElZeein batió su propio récord al atraer a 1,35 millones de espectadores en un solo programa en directo.

MrChoco

Principal presentador peruano de Dota 2

Seguidores: Twitch : 181 000 / YouTube : 122 000 / Kick : 46 700.

: 181 000 / : 122 000 / : 46 700. Logros: Comentó 7 torneos internacionales.

Rikardo «MrChoco» Mendoza es la imagen oficial de Dota 2 en Perú. Probablemente lo conozcas por los torneos The International, DreamLeague y Riyadh Masters, donde trabaja habitualmente como presentador y analista.

Además del gran escenario, «mister chocolate» retransmite activamente en todas las plataformas populares. Solo en Kick, MrChoco pasa una media de 6 horas al día frente al ordenador, entreteniendo a los fans de Dota 2. Su mejor resultado este año es de 34 500 espectadores en una retransmisión durante los partidos del torneo Zeinternacional. También se ha asociado con 1xBet, ofreciendo a sus seguidores bonificaciones premium y opiniones de expertos.

Benjaz

El «Profesor de Dota 2»

Seguidores: Kick : 73 000 / Twitch : 40 000

: 73 000 / : 40 000 Logros: Ganador del primer torneo Zeinternacional.

¡El streamer Benjamin «Benjaz» Lanao, de Lima, literalmente no puede vivir sin Dota 2! Pasa ocho horas al día frente al computador, enseñando a novatos atrevidos en partidas públicas. En su canal personal de Kick, juega, comenta los mejores partidos y comparte predicciones expertas, así como bonificaciones de su socio principal: la casa de apuestas 1xBet.

En septiembre, «Benjaz» dedicó más de 200 horas a retransmitir en directo, atrayendo a una media de 4700 espectadores por emisión. El 14 de septiembre, día de la gran final de The International 2025, ¡sus comentarios sobre el partido entre Team Falcons y Xtreme Gaming atrajeron a 25 500 espectadores!

«Benjaz» se ha cambiado recientemente de Twitch a Kick y ahora está a punto de alcanzar los 100 000 seguidores. En el último mes, se han suscrito 5000 espectadores, así que ¡no olvides darle al botón de seguir para ayudar al «profesor» a alcanzar su objetivo antes de Año Nuevo!

Leostyle

Exjugador de deportes electrónicos, participante activo en Zeinternacional.

Seguidores: Kick : 71 000 / Twitch : 29 000

: 71 000 / : 29 000 Logros: Participó en el torneo The International 2021.

Leonardo «Leostyle» Sifuentes es un exjugador profesional de Dota 2, cuyo momento más destacado fue competir en The International 2021 con el equipo peruano Thunder Predator.

El león peruano se retiró de su carrera profesional, ¡pero no ha renunciado a su pasión! Leostyle conoce tan bien Dota que sus retransmisiones son divertidas y están llenas de información útil. Por eso, 71 000 espectadores lo siguen en Kick y 29 000 en Twitch.

Recientemente, Leostyle llenó un estadio virtual con aficionados: ¡casi 50 000 espectadores vieron a su equipo Rising Rage competir en el torneo Zeinternacional 2!

Parker

Jugador profesional, miembro de HEROIC y Team Secret.

Seguidores: Kick : 55 000

: 55 000 Logros: Premio MVP en el torneo PGL Wallachia Season 2.

David «Parker» Nicho Flores solo tiene 55 000 seguidores en Kick, ¡pero su principal fortaleza es otra cosa! Es un profesional verdaderamente habilidoso que ha jugado para equipos internacionales de primer nivel, como HEROIC y Team Secret.

El punto álgido de la carrera de Parker fue ganar el título de MVP en el torneo PGL Wallachia Season 2. ¡En esa final, fue Parker quien llevó al equipo a ganar el premio de 300 000 dólares! Ahora, retirado del juego profesional, presenta retransmisiones relajadas de Dota 2, en las que comparte su estilo único con los espectadores. ¡Echa un vistazo a la próxima retransmisión de Parker y lo verás por ti mismo!

