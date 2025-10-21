¿Qué es el 'factoring' y por qué es la mejor opción de financiamiento para tu empresa?

El factoring es una alternativa de financiamiento ideal para micro y pequeñas empresas. Fuente: Difusión.

¿Necesitas capital rápido para hacer crecer tu negocio? El factoring te permite acceder a liquidez inmediata utilizando tus facturas por cobrar. Es una alternativa de financiamiento pensada especialmente para micro y pequeñas empresas (MYPE) que buscan potenciar su flujo de caja sin recurrir a préstamos tradicionales.

Emprender y mantener una MYPE requiere esfuerzo, constancia y, sobre todo, recursos financieros. Contar con capital disponible es clave para invertir, aprovechar oportunidades y seguir creciendo. Sin embargo, acceder a financiamiento bancario suele ser un proceso lento y lleno de requisitos.

Por eso, el factoring se ha convertido en una solución práctica y segura: te permite adelantar el pago de tus facturas sin esperar los largos plazos de tus clientes, brindándote liquidez inmediata para seguir operando y expandiendo tu negocio.

¿Qué es el factoring?

En el Perú, muchas micro y pequeñas empresas realizan sus ventas a crédito, emitiendo facturas con plazos de pago que pueden extenderse por 30, 60, 90 o hasta 120 días. Este retraso en la entrada de dinero suele complicar su capacidad para cubrir gastos operativos o invertir en el crecimiento del negocio.

Frente a este panorama, el factoring —también conocido como adelanto de facturas— se presenta como una solución eficaz. Este mecanismo permite a las empresas ceder sus facturas por cobrar a una entidad financiera (llamada “factor”) para obtener liquidez inmediata. En otras palabras, transforma tus ventas a crédito en dinero en efectivo, ayudándote a mantener el flujo de caja activo y tu negocio en movimiento.

Imagina que un cliente te compra productos por S/ 30,000, pero acuerda pagarte dentro de 60 días. En lugar de esperar todo ese tiempo, puedes usar el factoring para recibir el dinero de forma anticipada, descontando solo una pequeña comisión. En este proceso, tu empresa sería el “cedente” y tu cliente, el “deudor”.

Con Factoring Prestamype, podrías obtener hasta el 99% del valor de tu factura de inmediato, y al momento en que el deudor realice el pago a Prestamype, recibirías el monto restante. Es rápido, seguro y muy fácil.

Hoy en día, Fintech como Prestamype se han posicionado como una alternativa confiable gracias a sus procesos simples, ágiles y 100% digitales. Por ello, son la mejor opción para obtener liquidez inmediata y aprovechar todos los beneficios del factoring. A continuación, te contamos cuáles son.

¿Cuáles son los beneficios de hacer factoring en Prestamype?

Al hacer factoring podrás acceder a liquidez inmediata y financiar las actividades de tu negocio con mayor rapidez. Conoce todas las ventajas de hacer factoring en Prestamype.

Proceso 100% digital y seguro: Con nuestra plataforma registrada en Cavali no tendrás de qué preocuparte. Crea tu cuenta, sube tus facturas y ¡listo!

Con nuestra plataforma registrada en Cavali no tendrás de qué preocuparte. Crea tu cuenta, sube tus facturas y ¡listo! Liquidez inmediata : Obtén el dinero en caja desde el mismo día, después de la aprobación de tu solicitud.

: Obtén el dinero en caja desde el mismo día, después de la aprobación de tu solicitud. Tasas competitivas : Contamos con las mejores tasas del mercado para ayudar al crecimiento de tu empresa.

: Contamos con las mejores tasas del mercado para ayudar al crecimiento de tu empresa. Financiamiento sin deudas: Con el factoring te financias sin generar deudas, ya que vendes o cedes un activo (cuenta por cobrar). A diferencia de un préstamo que es un pasivo que deberás pagar.

Prestamype, además, te permite llevar a cabo un proceso de simulación de tus facturas para conocer el monto aproximado que ganarías al negociar tus facturas.

¡Simula el adelanto de tus facturas en menos de 1 minuto, AQUÍ!

¿Qué requisitos debes cumplir para hacer factoring en Prestamype?

Para poder hacer factoring en Prestamype, debes cumplir las siguientes condiciones:

Tener una empresa con RUC activo.

Contar con una factura por cobrar a una empresa.

La factura debe estar pendiente de pago y dentro del plazo de vencimiento.

No esperes más tiempo para mejorar tu flujo de caja, negocia tus facturas y obtén financiamiento inmediato sin necesidad de solicitar un préstamo.

Empieza a hacer factoring en Prestamype.

