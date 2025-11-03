China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú avanza hacia la fase final de la construcción del Hospital del Altiplano en Puno

Actualmente, la obra presenta un avance físico del 93%, restando únicamente trabajos en arquitectura, instalaciones mecánicas y sistemas de comunicación. Se prevé su culminación antes del 30 de noviembre, marcando un hito en el fortalecimiento de los servicios de salud en la región.

Una historia de perseverancia y compromiso

El sueño de construir un hospital moderno en el corazón del altiplano puneño no nació de un día para otro. Es el resultado de años de esfuerzo, visión y trabajo conjunto entre instituciones públicas, representantes locales y una comunidad que nunca renunció a su derecho a una atención médica digna.

Desde 2008, la profesora Cesárea Luna tuvo un papel clave como representante de la sociedad civil en las gestiones para la construcción del Hospital del Altiplano en Puno. Su participación fue decisiva en los primeros esfuerzos de articulación entre la comunidad y EsSalud, promoviendo su inclusión en el Plan Multianual de Inversiones. A lo largo de los años, ha intervenido activamente en mesas técnicas y reuniones con autoridades locales y nacionales, impulsando la reactivación y culminación de la obra durante los periodos de paralización, además de difundir los avances del proyecto. Por su incansable labor de gestión y compromiso social, fue reconocida oficialmente por la Municipalidad Provincial de Puno mediante resolución de alcaldía.

Tras varios años de formulación y evaluación, en 2018 se concluyó el expediente técnico del proyecto “Creación de los Servicios de Salud del Hospital del Altiplano de la Región Puno – EsSalud”, permitiendo iniciar el proceso de selección para su ejecución. Finalmente, en octubre de 2021, la empresa China Railway N° 10 Engineering Group Co., Ltd – Sucursal del Perú (CREC Nº10) se adjudicó el contrato para la ejecución de la obra, asumiendo el compromiso de materializar una infraestructura hospitalaria moderna y segura para los más de 1.2 millones de asegurados y ciudadanos de la región.

Pese a los desafíos sociales, climáticos y técnicos —incluyendo una suspensión temporal por conflictos en la zona—, CREC Nº10 mantuvo su compromiso y aceleró el ritmo de ejecución bajo los más altos estándares de ingeniería y seguridad. Hoy, el Hospital del Altiplano se levanta no solo como una obra emblemática de salud pública, sino también como un símbolo de resiliencia, cooperación y esperanza, fruto del esfuerzo conjunto entre el Estado peruano, la empresa privada y una comunidad que jamás dejó de creer en este sueño.

La Sra. Cesárea Luna y su esposo, han destacado el profesionalismo y la responsabilidad del equipo de CREC Nº10, resaltando que, pese a los desafíos y la coyuntura sociopolítica, la empresa optó por continuar y cumplir sus compromisos contractuales, demostrando una sólida vocación de servicio.

Desafíos superados en las alturas del altiplano

La construcción del Hospital del Altiplano enfrentó múltiples desafíos técnicos y naturales propios de su entorno. Uno de los más complejos fue la discrepancia geológica, ya que las diferencias detectadas respecto a los estudios iniciales obligaron a reformular el plan de excavación y ajustar los plazos de ejecución para garantizar la estabilidad estructural del proyecto.

A estas dificultades se sumaron las condiciones extremas de altitud, a más de 4 000 m s. n. m., las fuertes variaciones térmicas, las intensas precipitaciones y la presencia de un alto nivel freático en el terreno. Pese a este panorama desafiante, el equipo de China Railway N°10 Engineering Group Co., Ltd Sucursal del Perú (CREC Nº10) mantuvo su compromiso con la calidad, la seguridad y la eficiencia, implementando soluciones técnicas innovadoras y estrategias logísticas especializadas que permitieron asegurar la continuidad y el avance sostenido de la obra.

Compromiso con la comunidad y el medio ambiente

Desde el inicio, CREC Nº10 ha mantenido una estrecha coordinación con las autoridades regionales, ambientales y comunales, asegurando el cumplimiento de las normativas y la protección del entorno natural en una zona de alto valor turístico.

Asimismo, la empresa ha contribuido significativamente al desarrollo local, generando más de 1 300 empleos directos e indirectos, capacitando mano de obra técnica y fortaleciendo la cadena productiva regional vinculada a la construcción.

Una obra que transformará la salud y el futuro del altiplano

El Hospital del Altiplano no solo representa una infraestructura moderna, sino también un símbolo del progreso y la esperanza para miles de familias puneñas. Concebido para brindar servicios médicos de alta complejidad, contará con equipamiento de última generación, ambientes amplios y seguros, y una distribución funcional que facilitará una atención eficiente, humana y de calidad.

Cada avance logrado refleja el esfuerzo coordinado entre EsSalud, el Gobierno Regional y el equipo de CREC Nº10, que ha trabajado con planificación, precisión técnica y profundo respeto por la comunidad local y su entorno natural.

Hoy, el proyecto se encuentra en su fase final de ejecución, con un plan técnico detallado que garantiza el cumplimiento de los plazos y estándares internacionales de construcción. La meta: culminar la obra y alcanzar la recepción final en 2025, consolidando un legado duradero para la salud pública del sur del Perú.

Con esta obra, CREC Nº10 reafirma su compromiso con el desarrollo del país, aportando soluciones de ingeniería que combinan tecnología, sostenibilidad y vocación social, y demostrando que, cuando la cooperación y la perseverancia se unen, es posible construir un futuro más digno para todos.

