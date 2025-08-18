Libertex lanza una app para disfrutar de una experiencia de trading completa en Telegram

Libertex, un bróker de CFD que cumple múltiples regulaciones y es líder de la industria, acaba de lanzar una réplica completa de su aplicación de trading, directamente desde Telegram. Con millones de descargas, Telegram ya hace tiempo que dejó de ser tan solo una aplicación de mensajería.

En este contexto, el lanzamiento de la mini app Libertex Telegram supone un paso estratégico hacia la integración de las inversiones y las operaciones con CFD. Diseñada como un bot de Telegram, esta innovadora integración proporciona un acceso fluido a la mini app de Libertex.

La aplicación permite a traders y usuarios de Telegram registrarse directamente con el bróker. El procedimiento de incorporación es tan sencillo como registrarse a través de la app de trading habitual de Libertex. Quienes ya sean usuarios de la plataforma Libertex pueden simplemente iniciar sesión con las credenciales de su actual cuenta de trading.

Fácil de usar y extremadamente práctica, la mini app Libertex Telegram está repleta de funciones y ofrece acceso a toda la gama de servicios de Libertex.

Todas las ventajas de Libertex, ahora en Telegram

Una vez iniciada la sesión, los traders pueden realizar todas las acciones que podrían llevar a cabo en la plataforma de trading Libertex. Desde ágiles depósitos y retiros hasta operaciones con cuentas de trading demo y reales, la mini app también facilita la gestión de la cuenta de cartera, la creación de cuentas MT4 y MT5, y el trading y las inversiones en tiempo real con una amplia gama de instrumentos.

Desde acciones reales sin comisiones hasta CFDs sobre docenas de pares de divisas mayores, menores y exóticos y cientos de acciones, índices, ETFs, materias primas y criptomonedas, gracias al bot Telegram de Libertex los traders tienen ahora estas oportunidades más cerca que nunca. Libertex es uno de los primeros brókers en integrar la comunicación instantánea y el trading a través de Telegram. Esto ofrece a los traders la comodidad adicional que buscan, además de un acceso instantáneo a los mercados financieros.

Algunas de las ventajas clave de la aplicación de trading Libertex Telegram incluyen:

Comodidad extrema: los traders registrados en Libertex obtienen acceso a oportunidades de trading e inversión sin salir de Telegram.

los traders registrados en Libertex obtienen acceso a oportunidades de trading e inversión sin salir de Telegram. Experiencia integrada de trading y la comunicación: disfrute del mismo nivel de accesibilidad y de la potente funcionalidad de la app Libertex estándar, directamente desde su aplicación de mensajería favorita. Compre y venda acciones y CFD en menos de un minuto.

disfrute del mismo nivel de accesibilidad y de la potente funcionalidad de la app Libertex estándar, directamente desde su aplicación de mensajería favorita. Compre y venda acciones y CFD en menos de un minuto. Bienvenida rápida y sencilla: un procedimiento de incorporación complicado puede desbaratar la experiencia de un trader. Libertex entiende esto gracias a su veteranía en la industria, y ha hecho que el registro sea tan fácil, rápido y fluido a través de Telegram como lo es en su entorno de trading estándar.

un procedimiento de incorporación complicado puede desbaratar la experiencia de un trader. Libertex entiende esto gracias a su veteranía en la industria, y ha hecho que el registro sea tan fácil, rápido y fluido a través de Telegram como lo es en su entorno de trading estándar. Alta implicación: al promover un enfoque "Siempre activo", el interfaz fácil de usar de Telegram mantiene a los traders comprometidos y conectados con los mercados. Al tiempo que aumenta la transparencia en el trading, también fomenta la confianza en los servicios de trading online, lo que permite a los traders aprovechar las oportunidades tan rápido como les resulta posible. Esto la convierte en una alternativa viable para el trading de alta frecuencia.

al promover un enfoque "Siempre activo", el interfaz fácil de usar de Telegram mantiene a los traders comprometidos y conectados con los mercados. Al tiempo que aumenta la transparencia en el trading, también fomenta la confianza en los servicios de trading online, lo que permite a los traders aprovechar las oportunidades tan rápido como les resulta posible. Esto la convierte en una alternativa viable para el trading de alta frecuencia. Seguridad y fiabilidad: a fin de ofrecer una experiencia fluida y segura, el bróker implementa en su mini app de Telegram los mismos protocolos de seguridad de datos de alto nivel a los que ya están acostumbrados los traders en la app de trading patentada y estándar de Libertex.

Esta integración se alinea con la visión de Libertex de hacer que el trading esté disponible en cualquier momento y en cualquier lugar, y lo más importante, para cualquiera que busque entrar fácilmente en el espacio del trading. Al combinar las funciones de comunicación instantánea de Telegram con las capacidades de inversión y trading en tiempo real de su plataforma, Libertex da un paso significativo hacia las finanzas integradas. Hacerlo así equivale a una clara manifestación por parte de la empresa: el trading de CFDs y la inversión en acciones deben estar disponibles para las masas, y no solamente para unos pocos elegidos.

Ya disponible para dispositivos móviles y de escritorio, la mini app Libertex completa la gama de herramientas e innovaciones de trading que oferta el bróker a fin de satisfacer las demandas tanto de los traders como de los inversores. A lo largo de los años Libertex ha demostrado una agilidad increíble para responder a las necesidades del mercado y traducirlas en soluciones innovadoras. Su reciente mini app de Telegram se adapta perfectamente a este patrón.

Al conectar a los traders con oportunidades de inversión y trading en múltiples mercados y escalas temporales, el bot y la mini app emergen como la solución de referencia para cualquiera que busque una experiencia financiera integrada.

Para una interacción directa con la mini app de Libertex Telegram, visite https://lbx.ai/LibertexMiniApp

Acerca de Libertex

Integrado en Libertex Group, Libertex es un bróker en línea que ofrece CFD negociables con activos subyacentes tales como materias primas, acciones, forex, ETF, criptomonedas y otros.

A lo largo de los años Libertex ha recibido múltiples premios y reconocimientos internacionales de prestigio, incluidos los de "Mejor bróker global" (Ultimate Fintech, 2025), "Mejor plataforma de trading en línea" (FinTech Breakthrough, 2025) y "Mejor bróker en LATAM" (Ultimate Fintech, 2024).

Libertex, que cree firmemente en la capacidad de los deportes para inspirar, empoderar e impulsar el éxito, ha construido un fuerte legado en cuanto al patrocinio de equipos deportivos de alto perfil, y en la actualidad es el socio oficial para trading en línea del equipo de F1 KICK Sauber.

Desde su fundación en 1997 Libertex Group ha evolucionado hasta convertirse en una robusta fuerza motriz de todo el sector fintech, con presencia establecida en diversas jurisdicciones en las que da servicio a millones de clientes en múltiples países de todo el mundo.

LIBERTEX es una plataforma de trading operada por MAEX LIMITED, una empresa registrada en la República de Mauricio (número de registro 158250 C1/GBL y licencia № С118023400 emitida por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio).

Para obtener más información sobre Libertex, visite www.libertex.org

[PUBLIRREPORTAJE]