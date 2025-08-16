¿Cómo enviar un correo que se autodestruye al día siguiente? No podrán copiarlo ni reenviarlo

Cuando enviamos un correo electrónico, este mensaje suele quedarse en la bandeja de entrada del destinatario hasta que él decida eliminarlo. Lo que muchos desconocen es que Gmail, uno de los servicios más utilizados de Google, tiene una función que permite mandar un e-mail que se autodestruya al día siguiente o en una fecha establecida.

Lo mejor de esta función es que los correos electrónicos que se autodestruyen no pueden copiarse, reenviarse o imprimirse, tampoco podrás descargar los archivos adjuntos. Es decir, Gmail tiene una excelente herramienta que puede ayudarte, en caso quieras compartir información privada sin riesgo de que se filtre o llegue a otras personas.

¿Cómo enviar un correo que se autodestruye?

Quizás no lo sepas, pero Gmail posee una función llamada "Modo confidencial" que es perfecta para compartir información sensible que no deseas que llegue a terceros. A diferencia de un correo electrónico tradicional, en estos mensajes se desactivan la opción de reenviar y no es posible copiarlos, descargarlos o imprimirlos.

Una característica de los correos confidenciales de Gmail es que el remitente puede establecer una fecha de expiración. Esto significa que el mensaje desaparecerá automáticamente de la bandeja de entrada del destinatario, luego de que pase cierto periodo de tiempo: puede ser 24 horas, una semana, un mes o el plazo que tu elijas.

Para añadir una capa extra de seguridad, Gmail permite configurar una contraseña que será necesaria para acceder al mensaje. Esta clave se envía al destinatario mediante un SMS, así que será necesario introducir su número de teléfono y el país al que pertenece. De esta manera, se garantiza que solo el usuario autorizado pueda leer el correo.

¿Cómo usar el modo confidencial de Gmail?

Para acceder al ‘modo confidencial’ de Gmail no hace falta descargar ninguna aplicación adicional, ya que se trata de una función nativa que está disponible en la plataforma desde hace mucho tiempo, tanto en su versión de escritorio como en la aplicación para dispositivos móviles. A continuación, te mostramos cómo utilizarla paso a paso.