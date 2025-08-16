HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal
Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     Falleció Eduardo Asca, exarquero y entrenador de Sporting Cristal     
Tecnología

¿Cómo enviar un correo que se autodestruye al día siguiente? No podrán copiarlo ni reenviarlo

Gmail tiene varios trucos secretos. Uno de ellos permite enviar mensajes que se eliminan de la bandeja de entrada del destinatario, luego de un tiempo determinado.

El modo confidencial de Gmail está disponible en cualquier dispositivo.
El modo confidencial de Gmail está disponible en cualquier dispositivo. | Foto: ChatGPT/La República

Cuando enviamos un correo electrónico, este mensaje suele quedarse en la bandeja de entrada del destinatario hasta que él decida eliminarlo. Lo que muchos desconocen es que Gmail, uno de los servicios más utilizados de Google, tiene una función que permite mandar un e-mail que se autodestruya al día siguiente o en una fecha establecida.

Lo mejor de esta función es que los correos electrónicos que se autodestruyen no pueden copiarse, reenviarse o imprimirse, tampoco podrás descargar los archivos adjuntos. Es decir, Gmail tiene una excelente herramienta que puede ayudarte, en caso quieras compartir información privada sin riesgo de que se filtre o llegue a otras personas.

PUEDES VER: ¿Tu teléfono se descarga rápido? Así sabrás si la batería sigue al 100% o cuánto se ha degradado

lr.pe

¿Cómo enviar un correo que se autodestruye?

Quizás no lo sepas, pero Gmail posee una función llamada "Modo confidencial" que es perfecta para compartir información sensible que no deseas que llegue a terceros. A diferencia de un correo electrónico tradicional, en estos mensajes se desactivan la opción de reenviar y no es posible copiarlos, descargarlos o imprimirlos.

Una característica de los correos confidenciales de Gmail es que el remitente puede establecer una fecha de expiración. Esto significa que el mensaje desaparecerá automáticamente de la bandeja de entrada del destinatario, luego de que pase cierto periodo de tiempo: puede ser 24 horas, una semana, un mes o el plazo que tu elijas.

Para añadir una capa extra de seguridad, Gmail permite configurar una contraseña que será necesaria para acceder al mensaje. Esta clave se envía al destinatario mediante un SMS, así que será necesario introducir su número de teléfono y el país al que pertenece. De esta manera, se garantiza que solo el usuario autorizado pueda leer el correo.

PUEDES VER: Tiembla Duolingo: El traductor de Google prepara función para aprender y practicar idiomas con IA

lr.pe

¿Cómo usar el modo confidencial de Gmail?

Para acceder al ‘modo confidencial’ de Gmail no hace falta descargar ninguna aplicación adicional, ya que se trata de una función nativa que está disponible en la plataforma desde hace mucho tiempo, tanto en su versión de escritorio como en la aplicación para dispositivos móviles. A continuación, te mostramos cómo utilizarla paso a paso.

  • Ingresa a Gmail en una computadora, tablet o smartphone
  • Crea un nuevo mensaje y comienza a redactarlo. Ingresa el destinatario y Asunto
  • Antes de enviarlo, pulsa el ícono con forma de candado
  • Saldrá una ventana, en la que deberás detallar la fecha de expiración del correo
  • También podrás precisar si el destinatario requerirá una contraseña para abrir tu e-mail
  • Si elegiste ponerle una contraseña al mensaje, será necesario incluir el número telefónico del destinatario
  • Eso sería todo. Procede a enviar el mensaje
Notas relacionadas
¿Tu teléfono se descarga rápido? Así sabrás si la batería sigue al 100% o cuánto se ha degradado

¿Tu teléfono se descarga rápido? Así sabrás si la batería sigue al 100% o cuánto se ha degradado

LEER MÁS
Tiembla Duolingo: El traductor de Google prepara función para aprender y practicar idiomas con IA

Tiembla Duolingo: El traductor de Google prepara función para aprender y practicar idiomas con IA

LEER MÁS
No solo sirve para cargar tu teléfono: otros usos que puedes darle al puerto USB-C del celular

No solo sirve para cargar tu teléfono: otros usos que puedes darle al puerto USB-C del celular

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
YouTube prepara un nuevo plan Premium más económico y podrás pagarlo entre dos personas

YouTube prepara un nuevo plan Premium más económico y podrás pagarlo entre dos personas

LEER MÁS
CompucaliTV cierra luego de 13 años: adiós a la web de juegos, softwares y películas piratas

CompucaliTV cierra luego de 13 años: adiós a la web de juegos, softwares y películas piratas

LEER MÁS
Facebook: ¿es cierto que la reacción “Me importa” dejará la red social pronto?

Facebook: ¿es cierto que la reacción “Me importa” dejará la red social pronto?

LEER MÁS
Magis TV tiene un nuevo rival: Duflix permite mirar películas y series en tu celular y Smart TV

Magis TV tiene un nuevo rival: Duflix permite mirar películas y series en tu celular y Smart TV

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Tecnología

IA en PCs: lo que realmente ofrece la tecnología automatizada en tu computadora

Cómo subir un estado collage en WhatsApp: comparte hasta 6 fotos distintas sin usar apps externas

Google Fotos lanza función para convertir tus imágenes al estilo Pixar, cómic y anime: así puedes usarla

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota