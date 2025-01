El abogado Wilfredo Pedraza inició la presentación de sus alegatos finales en el juicio que el Tercer Juzgado Penal Colegiado sigue al ex presidente Ollanta Humala, la ex primera dama Nadine Heredia y otros dirigentes y colaboradores del Partido Nacionalista Peruano por presuntos aportes ilícitos en las campañas electorales del 2006 y 2011.

En la audiencia del 14 de enero, al presentar sus alegatos de clausura el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche reiteró la acusación y pedido de 20 años de prisión para el ex presidente Ollanta Humala y de 26 años de prisión para la ex primera dama de la Nación, por presunto delito de lavado de activos.

La acusación fiscal y el juicio también comprense a Ilan Heredia, Eladio Mego, Carlos Arenas, Antonia Alarcón, Rocío Calderón, Maribel Vela y Santiago Gastañadui, con un pedido de 10 años de prisión.

El fiscal Juárez señala que el año 2006, el Partido Nacionalista recibió dinero de Venezuela, que habría llegado al país en valija diplomática y el 2011, dinero de procedencia ilícita de Brasil, a través de las constructoras Odebrecht y OAS.

Pedraza argumentó que no existe evidencia que el fallecido ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez sustrajera dinero del tesoro público de ese país y que la diplomática Virly Torres nunca salió del Perú, en el periodo en que se dice que entregó valijas diplomáticas a la campaña del ex presidente Humala en las elecciones del 2006.

Audiencia del juicio al ex presidente Ollanta Humala

También enfatizó que no existe información oficial, ni reportes del Servicio de Inteligencia que confirmen que Virly Torres entrega dinero que llegó al Perú en valijas diplomáticas. Los ex presidente Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski han declarado que tampoco recibieron información oficial y que todo se trato de asuntos de una campaña electoral.