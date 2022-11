Vladimir Cerrón: Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva contra líder de Perú Libre

El fiscal provincial de Lavado de Activos, Richard Rojas, solicitó al Poder Judicial que se dicte 36 meses de prisión preventiva al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

Pedido se hace en el marco de la investigación sobre el financiamiento de Perú Libre, caso en el que también están incluidos los congresistas Waldemar Cerrón y Guido Bellido.

A través de un tuit, el Ministerio Público también informó que se formalizó la investigación preparatoria contra el ex gobernador regional de Junín, etapa cuyo plazo será de 36 meses.

Tuit del Ministerio Público. Foto: captura de Twitter

Vladimir Cerrón se siente “decepcionado” de Pedro Castillo

Minutos antes de que se diera a conocer el pedido de prisión preventiva en su contra, Vladimir Cerrón ofreció una entrevista a Canal N en la que aseguró sentirse “decepcionado” del Gobierno del presidente Pedro Castillo.

“En gran parte me siento decepcionado (del Gobierno) porque no se ha puesto en marcha lo que se le ha prometido al pueblo en las plazas ni en los mítines, calles o redes sociales. Yo creo que si no podemos hacer algo de lo que hemos prometido nos convertimos en una estafa electoral”, declaró.

Cerrón Rojas también se refirió a la renuncia del legislador Guido Bellido a Perú Libre. “Yo creo que hasta hace un tiempo sí fue bastante leal, pero después ya notamos algunas conductas que lo venían alejando de las decisiones unánimes”.