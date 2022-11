José Luna Morales: Poder Judicial revoca prisión preventiva para virtual regidor de Lima

La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional revocó este viernes la prisión preventiva para el virtual regidor de Lima Metropolitana, José Luna Morales, por un periodo de 34 meses, que le impuso el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Jorge Luis Chávez Tamariz, el pasado 17 de octubre.

“Se concluye que el peligro de fuga puede ser conjurado con la imposición de otras medidas coercitivas de carácter personal menos gravosas a la libertad ambulatoria del investigado”, informó la Corte Superior Nacional Oficial.

A Luna Morales se le dictó la medida coercitiva por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico en el caso denominado en un primer momento como Los Gángsters de la Política.

Durante la audiencia del último miércoles 2 de noviembre , el virtual regidor indicó que no estuvo presente en la última audiencia debido a que le informaron que “no era necesaria su presencia”.

“Soy inocente de todos los cargos que se me están imputando. Mi ausencia en la última audiencia para la lectura del fallo se debe porque el juez me dice que no es necesaria mi presencia. Entendí que no se me iba a dar prisión preventiva. Es una investigación de hace cuatro años. No hay prueba alguna que yo pagué”, dijo Luna Morales.

Investigación

De acuerdo con la tesis fiscal, José Luna Morales, como gerente general de la Universidad Telesup, compró las voluntades de Guido Águila Grados, Iván Noguera Ramos y Julio Gutiérrez Pebe cuando estos se desempeñaban como consejeros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La iniciativa tuvo como propósito de que se nombre un jefe de la ONPE a medida del líder de Podemos, el congresista José Luna Gálvez para que se logre la inscripción del partido tal como sucedió cuando asumió el funcionario Adolfo Castillo Meza.