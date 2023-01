Dina Boluarte dice que “no estaba enterada” de ‘Marcha por la paz’ pese a que la respaldó el viernes 30

En entrevista a La República, la presidenta Dina Boluarte negó tener conocimiento de las denominadas “Marchas por la Paz” que organizó y promovió la Policía Nacional del Perú hasta este lunes 2 de enero, pese a que días atrás, en Cusco, se refirió a estas e incluso las respaldó.

El viernes 30 de diciembre, Boluarte Zegarra arribó a Cusco y se refirió a un “grupo de personas que quieren la paz y van a salir a marchar por la paz en el Perú”.

“Así que abracémonos juntos los que queremos marchar pacíficamente, los que están saliendo a marchar por la paz para construir el Perú (…), para reencontrarnos entre hombres y mujeres que, de veras, queremos al Perú”, dijo.

En diálogo con este medio, la jefa de Estado reconoció la convocatoria hecha por la PNP y aseveró que “en buena hora” la institución removió toda publicación referente a la ‘Marcha por la Paz’. Ello debido a que la Constitución establece que los efectivos policiales no pueden participar de movilizaciones.

“(¿Usted autorizó la convocatoria por parte de la Policía?) No, no estaba enterada. (¿Fue una decisión del propio ministro Rojas?) No sabría qué decir. Anoche (domingo) me comuniqué con el ministro en ese interés de que estaba viajando a Puno en la búsqueda del diálogo. No nos vamos a cansar en el Ejecutivo de buscar esos espacios. Queremos informar a aquella población que tiene una idea tergiversada de lo que ha pasado con el expresidente, Pedro Castillo y la sucesión constitucional. Hay mucha mala información de algunos líderes.