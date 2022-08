Anghelo Huerta sobre contratación de su hermana en el GRA: “No hay impedimento legal”

El alcalde de Yanahuara Anghelo Huerta Presbítero negó que exista un favorecimiento desde la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez hacia su hermana Pamela Huerta Presbítero, quien labora en el Gobierno Regional de Arequipa. Vale recordar que Anghelo Huerta postula a la alcaldía provincial de Arequipa por el movimiento de la gobernadora (Unidos por el Gran Cambio). Además, su hermana se inscribió como aspirante a vicegobernadora por la misma tienda política.

“No hay corrupción, no hay colusión, no hay nada, yo no intervengo. No hay impedimento legal para que ella (Pamela Huerta) pueda trabajar”, señaló el burgomaestre de Yanahuara. “Sino los hermanos y primos de alcaldes estarían condenados a nunca trabajar”, añadió.

Según Anghelo Huerta, no habría favorecimiento porque su hermana ingresó al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) desde marzo último, antes que se concrete su candidatura a la alcaldía de Arequipa. Aunque, según el sistema del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Anghelo Huerta está afiliado a Unidos por el Gran Cambio desde diciembre de 2021.

Sobre la postulación de Pamela Huerta como vicegobernadora regional por Unidos por el Gran Cambio, dijo: “Yo respondo por Anghelo Huerta y ella debe responder por Pamela Huerta”.

Cabe mencionar que la hermana del alcalde de Yanahuara participó en las internas del movimiento de la “C” como accesitaria, pero luego fue inscrita como vicegobernadora. Lo último que se conoce es que el Jurado Electoral Especial de Arequipa la declaró improcedente.

Asimismo, Anghelo Huerta dijo que los cuestionamientos hacia su persona son para dañar su candidatura: “Quieren manchar lo intachable que soy porque no estoy metido en corrupción”. Pidió que la campaña sea seria.