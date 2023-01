Sigrid Bazán y Patricia Juárez protagonizan tensa discusión en el Pleno: “Valeriana para la señorita”

Las congresistas Patricia Juárez y Sigrid Bazán protagonizaron un cruce de palabras en medio del debate para la conformación de una comisión que investigará las responsabilidades políticas por las muertes de más de 40 ciudadanos durante las protestas en el Gobierno de Dina Boluarte. “Yo no entiendo por qué se sienten aludidos, yo estoy hablando de la izquierda radical. Cállate, tranquilízate, valeriana para la señorita, está desaforada estos días, desaforada”, señaló Juárez, luego de que se le pidiera retirar la palabra en el Pleno. Tras ello, Bazán tomó la palabra y señaló: “Ya me tomé mi valeriana, señor presidente (...). Aquí también me tengo que asquear por la derecha que justifica que metan bala, esa derecha mata gente”. Video: Congreso TV