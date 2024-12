Pasan al retiro a los números 2 y 3 del Ejército y a otros 18 generales

El jefe de Estado Mayor del Ejército, general de división Orestes Vargas Ortiz; el inspector general de la misma institución, general de división Miguel Gonzales Bojórquez; y el comandante general de la III División del Ejército, general de división Ángel Pajuelo Jibaja, pasarán a la situación de retiro a fin de este año por la causal de renovación de cuadros.

La decisión del Ejecutivo disipa las especulaciones sobre el supuesto relevo del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), general de división David Ojeda Parra, por discrepancias con la jefa de Estado, Dina Boluarte.

De haber sido reemplazado el general Ojeda, la presidenta Boluarte debía nombrar como nuevo jefe del CCFFAA al más antiguo de los comandantes generales de los institutos castrenses. En este caso, el almirante AP Luis Polar Figari.

El almirante Polar asumió la comandancia general de la Marina el 4 de agosto de 2023, mientras que la comandancia general de la FAP, el general del aire Carlos Chávez Cateriano, lo hizo el 5 de noviembre del mismo año, y el comandante general del Ejército, el general de división César Briceño Valdivia, el 2 de enero de 2024.

El 29 de octubre, La República adelantó sobre los pases al retiro de los generales de división Orestes Vargas, Miguel Gonzales y Ángel Pajuelo. Sin embargo, anotó que circulaban versiones sobre el eventual relevo del comandante general del Ejército, general de división César Briceño, lo que podría haber implicado la designación en su lugar del general Orestes Vargas, el número dos de la institución.

Desde octubre comenzó a difundirse que en una reunión en Palacio de Gobierno entre la mandataria Dina Boluarte, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, y el comandante general del Ejército, general de división David Ojeda, se discutió la necesidad de que tropas del instituto armado asuman un papel más protagónico en operaciones de seguridad pública.

ENTRADAS Y SALIDAS

En el encuentro palaciego Ojeda recordó que los militares no están preparados para dicha función y que efectivos del Ejército enfrentaban investigaciones fiscales por lo sucedido en Ayacucho cuando tuvieron que sofocar las protestas del 15 de diciembre de 2022, lo que terminó con la muerte de 10 manifestantes.

De acuerdo con algunas fuentes, la jefa de Estado no pudo relevar al general David Ojeda por una ley aprobada por el Congreso que obliga a los mandatarios a no cambiar a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas hasta que cumplan sus funciones por dos años. Salvo por un motivo excepcional, que en el caso del general Ojeda no existía.

El comandante general de la III División del Ejército, Ángel Pajuelo Jibaja, es el tercer general de división que pasará al retiro.

Como informó este diario, uno de los promotores del nombramiento del general de división Orestes Vargas Ortiz como comandante general del Ejército, fue el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de división Francisco Contreras Rivas, quien cumplió funciones durante el segundo gobierno del presidente Alan García.

Con el pase al retiro de los generales de división Orestes Vargas Ortiz y Miguel Gonzales Bojórquez ocuparían la jefatura de Estado Mayor y la Inspectoría General los generales de división Oswaldo Calle Talledo y Marcos Rodríguez Monge. En todo caso, es lo que correspondería.

Oswaldo Calle ejerce en la actualidad como jefe del Comando de Operaciones Terrestres del Ejército (COTE) y Marcos Rodríguez como comandante general de la I División del Ejército.

El pase al retiro del inspector general del Ejército, general de división Miguel Gonzales Bojórquez, despierta especial interés porque era una suerte de protegido del Gobierno. Cuando ocurrieron los crímenes de 10 ciudadanos durante las protestas antigubernamentales en Ayacucho, el general Miguel Gonzales Bojórquez actuaba como comandante general del Comando Especial del Vraem.

EL PROTEGIDO

Según la cadena de mando en el día de los hechos de sangre, Gonzales respondía al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entonces el general de división Manuel Gómez de la Torre Araníbar, y este al ministro de Defensa, Alberto Otárola, y este a la jefa de Estado.

El general de división ocupaba dos cargos importantes, jefe del Comando Operacional del Este (COE) y comandante general del la IV División del Ejército (VRAEM).

Como informó La República, la fiscal del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, Mirela Coronel Molero, el general Gonzales dispuso el desplazamiento de tropas de la base de Pichari bajo su cargo.

De acuerdo con la investigación fiscal, fueron oficiales y efectivos del Comando Especial del Vraem los que presuntamente cometieron la mayoría de asesinatos durante las protestas del 15 de diciembre de 2022. Este personal está entrenado para enfrentar terroristas, no para apaciguar manifestaciones sociales.

Como resultado, la fiscal Mirela Coronel formalizó investigación preparatoria contra el general de división Miguel Gonzales Bojórquez como presunto autor directo de homicidio calificado con alevosía en el grado de tentativa.

Por otro lado, junto con los tres generales de división mencionados, también fueron pasados al retiro por renovación de cuadros 17 generales de brigada.

Del total, 5 son del arma de Infantería (Chávez Farfán, Whittembury Isla, Reaño Puerta, Paz Ramos, Durand Bravo), 4 de Artillería (Díaz Núñez, Gamarra Quintana, Canales Rosas, Ghersi Prado), 2 de Caballería (De La Vega Polanco, Kuan Garay) y 2 de Ingeniería (Yáñez Lazo, Rincón Núñez).

También uno de Material de Guerra (Domínguez Peralta), Servicio Médico (Gamarra Quintana), Comunicaciones (Oliva Arévalo ) e Intendencia (Huamaní Riveros). Entre las posiciones relevantes de los oficiales que este fin de año pasan al retiro se cuentan el general de brigada Carlos Yáñez Lazo, que actúa como jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), y el general de brigada Martín Kuan Garay, como jefe del Comando General de Apoyo del Ejército (COGAE) en la Casa Militar de Palacio de Gobierno. El general José Whittembury Isla se desempeña como jefe del Comando de Bienestar del Ejército (COBIENE) y el general Carlos Gamarra Quintana, como jefe del Comando de Salud del EJército (COSALE).

Por añadidura aparecen en la lista de pases al retiro el comandante general de la 33° Brigada de Infantería, general Parrish Durand Bravo; el jefe de la Oficina de Economía del Ejército (OEE), general Roberto Huamaní Riveros; el comandante general de la 6° Brigada de Fuerzas Especiales, general Manuel Paz Ramos; el director de Salud del Ejército (DISALE), general Luis Basaldúa Flores; el comandante general del Comando General de Apoyo del Ejército (COGAE), general Edgar Reaño Puerta; entre otros.

Además han sido considerados 101 coroneles, 63 tenientes coroneles y 50 mayores.