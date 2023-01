María Antonieta Alva: “Por querer hacer un ajusticiamiento político en el Congreso, están perjudicando al Estado”

La exministra María Antonieta Alva cuestionó el informe aprobado en la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por el fujimorista Héctor Ventura, que recomienda inhabilitarla por la compra de pruebas rápidas de Covid-19 en el gobierno de Martín Vizcarra. Alegó que buscan un ajusticiamiento político con un mamarracho.

¿Por qué en el Congreso intentan inhabilitarla del Estado?

Tiene que ver con una reunión del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) del 18 de marzo del 2020 y un decreto que dio recursos para adquirir pruebas de diagnóstico. El MEF no decide qué comprar. La comisión tiene los documentos que sustentan que el Minsa (Ministerio de Salud) hizo los requerimientos. El rol del MEF en la pandemia era apoyar a los sectores a facilitar la adquisición de insumos. Había que comprar insumos críticos, pero no había, por la demanda global. Todos los países los estaban comprando y había restricciones porque los aeropuertos estaban cerrados y algunos países tomaban insumos en tránsito. En ese momento, se tenía que actuar rápido.

¿Había gran riesgo de no conseguir esos productos?

Y no solo era un problema del Perú, sino de todo el mundo. Era tan grande el problema que la Organización Mundial de la Salud (OMS) con Naciones Unidas hicieron un grupo de trabajo para la cadena de suministro. Esa reunión de marzo del 2020 fue pública y se convocó a todo el que se pudo para levantar información sobre las condiciones del mercado. La decisión era del Minsa. Es como si en un problema con contenidos de textos escolares, al MEF, por dar los recursos, lo quisieran hacer responsable. Hay un problema de no entender los roles y las funciones de cada ministerio.

¿El MEF solo dio recursos para un pedido del Minsa, que técnicamente vio necesario?

El Minsa define esos requerimientos. La comisión dice que estaba prohibido en marzo del 2020 el uso de pruebas rápidas. Eso es falso y la comisión tiene las guías de la OMS sobre las pruebas serológicas. Toda esa información, que presentamos en las sesiones, ha sido omitida.

Al inicio de la pandemia, eran muy cambiantes las recomendaciones de la OMS y después empezaron los cuestionamientos a las pruebas rápidas por atribuírsele falsos positivos. ¿Se hace interpretación errada por mirar ese momento con lo que se sabe ahora?

Esos temas específicos de por qué sí o no esas pruebas son de competencia del sector Salud. Acá llama mucho la atención que a un ministro de Economía se quiera implicar por una decisión técnica del Minsa.

Usted dice que llevó a la comisión los documentos de que en ese momento sí se permitían esas pruebas. ¿El presidente de Fiscalización está mintiendo?

Está omitiendo información definitivamente. He sustentado que el MEF no decidió ningún requerimiento técnico. También les llevé las ocho guías de la OMS. Están haciendo caso omiso y el informe es muy parcial, no con la rigurosidad que se espera de un ejercicio que pagamos todos los peruanos. Es un mamarracho ese informe.

Hubo cierta expectativa política sobre usted. ¿Quieren inhabilitarla porque la ven como rival y posible participante en próximos comicios?

No tengo ninguna aspiración política. Más allá de si ellos piensan que sí o no, esto afecta a todos los peruanos: una comisión con un trabajo de un mamarracho puede inhabilitar a ciudadanos del ámbito público. Hoy soy yo, pero cualquier peruano está en riesgo. Me preocupan los muchos funcionarios públicos probos y comprometidos con el país. Es una pésima señal. Esta comisión no busca justicia, sino ajusticiamiento. No busca la verdad, sino rivalidades políticas con intereses subalternos.

¿Qué hará?

Insistir. Espero que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sea rigurosa porque esto es una propuesta para la subcomisión. Espero que allí se actúe con rigurosidad y justicia.

¿Es una venganza política que le salpica por haber sido colaboradora de Vizcarra, con quien tienen una rivalidad?

Vizcarra tiene sus propios expedientes y temas por responder. Yo estoy viendo el trabajo de una funcionaria pública que no tiene ningún objetivo de hacer política. De repente me consideran una rival política, pero yo he sido una funcionaria pública que trabajó 24 (horas) por 7 (días) en la pandemia, que pese a las debilidades y vacíos, dimos todo y ahora me veo arrastrada por esta politiquería vengativa que es un riesgo para el país.

¿Tiene la aspiración de volver a la función pública?

Por supuesto. Me he entrenado para eso. Sigo trabajando en políticas públicas en una consultora y aprendiendo mucho. Diferenciemos trabajar en el Estado y hacer política. Mi entrenamiento es para ser funcionaria pública. En el Perú hay mucho por hacer y me encantaría retomar como funcionaria cuando se den las condiciones.

¿Cuándo será el momento?

Cuando haya una verdadera convicción por hacer reformas en el país sustantivas para la vida de los peruanos. Salud y educación son fundamentales. El sector público ha perdido mucho capital humano que ha salido por no haber condiciones.

¿Cuál es su evaluación del manejo económico del gobierno de Castillo y del actual, que ha empezado, de Boluarte?

En el MEF se ha mantenido el perfil técnico. El rol del ministro juega en pared con otros sectores productivos y es fundamental para la inversión el respeto a las reglas de juego. Mensajes de otros ministros de no respetarlas afectan la inversión. Es importante que se respete el manejo de la política económica en el MEF. Tengo muy buena evaluación del ministro Contreras. Espero que no lo petardeen de otros ministerios. Si lo dejan trabajar, hay muchas expectativas.

¿Trabajó con usted?

Cuando era directora general de Presupuesto, él lo era de Macroeconomía. Además, el viene de una carrera satisfactoria en el Banco Central y tiene gran compromiso con el país.

Ante esta situación, ¿qué le diría a quienes quieren servir al Estado y dudan por esto?

Recibo muchos mensajes de apoyo. Tengo esperanza de que esto no prospere. Hablo pensando en los funcionarios públicos honestos que trabajan pese a las condiciones. No es fácil, pero la potencia de las políticas públicas para transformar las vidas es enorme. A eso aspiramos. Reformas y garantizar calidad de servicios también de privados, como en la agenda de Sunedu por mejor educación.