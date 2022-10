¿Quién es Beder Camacho, el exasesor de Pedro Castillo y hoy vinculado al Gabinete en las Sombras?

En medio de detenciones preliminares y allanamientos por el caso Gabinete en la Sombra —que involucra al mandatario Pedro Castillo—, el nombre del ex secretario presidencial Beder Camacho ha vuelto a tomar relevancia en la prensa. La Fiscalía ha afirmado que el exfuncionario se encargó de deshacerse de evidencia que relacionaba al jefe de Estado con Samir Abudayeh, empresario cuestionado por la presunta adjudicación irregular de biodiésel B100 por US$ 74 millones a favor de su compañía Heaven Petroleum Operators (HPO).

De acuerdo con un colaborador eficaz, el presidente le pidió a Camacho Gadea que “desaparezca todos los registros que lo puedan vincular con el empresario Samir Abudayeh”, por lo que el entonces funcionario habría acudido a Palacio de Gobierno para recolectar cuatro cuadernos y celulares de los edecanes, los cuales luego quemaría y arrojaría al mar, respectivamente, en La Punta, Callao.

Para justificar el hecho, el exsecretario de Palacio habría pedido a estos ayudantes que asumieran la pérdida de los objetos, puesto que sería él quien se haría caro de los costos que generaría dicho procedimiento.

¿Quién es Beder Camacho Gadea?

Beder Camacho se desempeñó en Palacio de Gobierno como secretario general. Se le ha sindicado como uno de los miembros del Gabinete en las Sombras, caso por el que es ahora investigado por la Fiscalía.

Meses atrás, Carlos Jaico —cuando ejercía como secretario general de Pedro Castillo— denunció la existencia de este presunto equipo e involucró a diversos funcionarios de Palacio, dentro de los que se encontraba Camacho Gadea.

Según su hoja de vida, es abogado por la Universidad Privada Católica Los Ángeles de Chimbote y cuenta con una especialización como conciliador extrajudicial y en contrataciones del Estado y arbitraje. Asimismo, de acuerdo con el mismo documento, tiene más de cinco años de experiencia laboral en el sector público.

Camacho entró a trabajar por primera vez en Palacio en 2014, donde se ha desempeñado como responsable de archivo y atención al ciudadano, jefe de trámite documentario y archivo, y almacén.

Relación entre Bruno Pacheco y Beder Camacho

El también ex secretario presidencial Bruno Pacheco estuvo prófugo de la justicia por cuatro meses, hasta que el 23 de julio se entregó a la justicia. De acuerdo con el semanario Hildebrandt en sus trece, el exfuncionario, investigado por las denuncias de corrupción en el entorno del mandatario, habría estado escondido por orden de Pedro Castillo.

El medio reveló que fue Beder Camacho quien, por pedido del jefe de Estado, lo ocultó en una casa de Huaral, luego hizo lo mismo en otros lugares hasta que este escapó y decidió entregarse.

El acusado manifestó que está presto a la justicia, por lo que optó por salir de la clandestinidad. “Yo tengo la conciencia limpia, estoy tranquilo, no he hecho nada ilegal. Mientras no salga una versión oficial, siempre van a decir cualquier cosa”, dijo durante una entrevista a Exitosa.

En ese sentido, Camacho Gadea negó haber mantenido prófugo a Pacheco. “Estoy sorprendido, como se han sorprendido muchos, no tengo nada que ver en este tema de la fuga del señor Bruno Pacheco. No tengo nada por lo que deba preocuparme, yo vengo a ser personal nombrado del despacho presidencial”, manifestó.

Acusaciones contra Beder Camacho

De acuerdo con el equipo fiscal, Beder Camacho habría “ejecutado” las coordinaciones con la embajada de Venezuela y México en mayo y agosto del 2022, por “disposición” del presidente, con la finalidad de proteger a Bruno Pacheco.

Asimismo, precisó que Pedro Castillo se habría comunicado con Nicolás Maduro para concretar el pedido de asilo político de Pacheco, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo.