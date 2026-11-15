Declaran en reorganización el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por 120 días

El Gobierno de Keiko Fujimori declaró en reorganización el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) por 120 días calendario, según el Decreto Supremo 018-2026-JUS, publicado este domingo en El Peruano. La norma lleva la firma de la presidenta y del titular del sector, Ernesto Álvarez. El plazo se cuenta desde el día siguiente de su publicación, por lo que se espera que concluya a mediados de marzo de 2027.

De acuerdo con el decreto, el objetivo de esta medida es evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión del sector. A partir de esta evaluación, se propondrá una serie de reformas para mejorar el desempeño de la cartera.

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El diagnóstico estará a cargo de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del ministerio. Esta dependencia revisará diversos procesos relacionados con el trabajo que se realiza en la institución.

Informe de resultados

Los resultados se plasmarán en un informe técnico con medidas de reforma, que será presentado al despacho ministerial dentro de los 120 días calendario, con la conformidad previa de los viceministerios de Justicia, de Derechos Humanos y de Acceso a la Justicia, y de la Secretaría General.

La reorganización abordará únicamente el trabajo del ministerio y no el de los organismos que dependen de este. Sin embargo, el diagnóstico sí evaluará cómo el Minjusdh ejerce su rectoría sobre esas instituciones. Asimismo, las entidades adscritas a la cartera deberán brindar información para que se evalúe su labor en conjunto con el propio ministerio.

A partir del informe, se espera que se implementen las medidas recomendadas. Según el decreto, estas no demandarán recursos adicionales del Tesoro Público y se financiarán con el presupuesto ya aprobado de la cartera.