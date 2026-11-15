Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

PAPA LEÓN XIV EN VIVO DÍA 5 EN PERÚ: LLEGÓ A PUCALLPA Y SE REUNIRÁ CON LOS PUEBLOS AMAZÓNICOS

Política

Declaran en reorganización el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por 120 días

El diagnóstico lo realizará la Oficina General de Planeamiento del propio ministerio, que deberá presentar un informe técnico con las propuestas de reforma en el plazo establecido.

Ministerio de Justicia entra en reorganización.
Ministerio de Justicia entra en reorganización.Fuente: difusión.
Por
google iconLa República en Google

El Gobierno de Keiko Fujimori declaró en reorganización el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) por 120 días calendario, según el Decreto Supremo 018-2026-JUS, publicado este domingo en El Peruano. La norma lleva la firma de la presidenta y del titular del sector, Ernesto Álvarez. El plazo se cuenta desde el día siguiente de su publicación, por lo que se espera que concluya a mediados de marzo de 2027.

De acuerdo con el decreto, el objetivo de esta medida es evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión del sector. A partir de esta evaluación, se propondrá una serie de reformas para mejorar el desempeño de la cartera.

Video destacado

PAPA LEÓN XIV YA ESTÁ EN PERÚ | ANÁLISIS DE SU DISCURSO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El diagnóstico estará a cargo de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del ministerio. Esta dependencia revisará diversos procesos relacionados con el trabajo que se realiza en la institución.

LR Focus
Puedes ver

Un cerco político al pontífice para “que no escuche a las víctimas”

lr.pe

Informe de resultados

Los resultados se plasmarán en un informe técnico con medidas de reforma, que será presentado al despacho ministerial dentro de los 120 días calendario, con la conformidad previa de los viceministerios de Justicia, de Derechos Humanos y de Acceso a la Justicia, y de la Secretaría General.

La reorganización abordará únicamente el trabajo del ministerio y no el de los organismos que dependen de este. Sin embargo, el diagnóstico sí evaluará cómo el Minjusdh ejerce su rectoría sobre esas instituciones. Asimismo, las entidades adscritas a la cartera deberán brindar información para que se evalúe su labor en conjunto con el propio ministerio.

A partir del informe, se espera que se implementen las medidas recomendadas. Según el decreto, estas no demandarán recursos adicionales del Tesoro Público y se financiarán con el presupuesto ya aprobado de la cartera.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Servicios

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 15 de noviembre de 2026

Por Carlin | 15 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 13 de noviembre de 2026

Por Carlin | 13 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del domingo 15 de noviembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

[EN VIVO] Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY, tiempo extra: gol de Rafael Lutiger en la Final de la Copa Caliente de la Liga 2026

Un huevo de un ave gigante extinta regresará a Nueva Zelanda después de 60 años en EE. UU. y podría revelar secretos de una especie desaparecida

Política

JNE contará actas siniestradas para definir segunda vuelta en Piura

Un cerco político al pontífice para “que no escuche a las víctimas”

El pedido del pueblo shipibo al papa León XIV: "Nuestra esperanza es poder contar con un Estado que proteja nuestros derechos"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Declaran en reorganización el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por 120 días

JNE contará actas siniestradas para definir segunda vuelta en Piura

Un cerco político al pontífice para “que no escuche a las víctimas”