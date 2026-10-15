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Ministro Ernesto Álvarez descarta salida de la Corte IDH: “No se ha discutido eso”

El ministro de Justicia señaló que una de las prioridades de su gestión es agilizar los procesos penales. Durante el último debate presidencial, Keiko Fujimori afirmó que evaluaría la posibilidad de retirar al Perú de la Corte IDH.

Ministro de Justicia señaló que salida de la Corte IDH no ha sido evaluada | Foto: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Ministro de Justicia señaló que salida de la Corte IDH no ha sido evaluada | Foto: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, descartó que el Perú vaya a retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el momento. El titular del sector enfatizó que las prioridades de la gestión están centradas en otros asuntos.

"No se ha discutido eso. Además, alguna vez se señaló al inicio del periodo, es un problema muy complejo salirse. Entraña varias etapas y el problema, para el ciudadano, no está ahí. El problema es cómo hacer funcionar sistemáticamente los servicios de inteligencia que están en el país y hacer que los procesos penales sean más rápidos", declaró a RPP.

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Las declaraciones se dieron en Trujillo, donde se inauguró la primera sede del Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos de la Fiscalía. El evento contó también con la presencia de Tomás Aladino Gálvez, fiscal de la Nación, y Janet Tello, presidenta del Poder Judicial.

El Perú acumula más de 60 sentencias de la Corte Interamericana y mantiene casos aún en trámite, por lo que figura entre los Estados con mayor número de sentencias dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que solo en 2025 recibió 233 peticiones relacionadas con el Perú.

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Keiko Fujimori no descartó retirar al Perú de la Corte IDH

Durante el último debate presidencial, la ahora presidenta Keiko Fujimori no descartó la posibilidad de retirar al Perú de la Corte IDH. "Si hay que salir de la Corte IDH, lo haremos", afirmó al abordar el tema.

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En el pasado, Fujimori también se ha mostrado a favor de que el Estado peruano abandone esta instancia internacional. "Dejar la CIDH me parece importantísimo", escribió en uno de los mensajes filtrados del chat 'La Botica', al que pertenecían distintos miembros de Fuerza Popular en 2018.

Otras figuras del fujimorismo, como Martha Chávez, Luis Galarreta y Alejandro Aguinaga, también han expresado críticas contra la Corte IDH y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

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