Cardenal Barreto sobre el papa León XIV: "Dice las cosas muy claras a los obispos, a los políticos y a todo el pueblo" | Composición/LR

Cardenal Barreto sobre el papa León XIV: "Dice las cosas muy claras a los obispos, a los políticos y a todo el pueblo" | Composición/LR Composición/LR

El cardenal Pedro Barreto destacó la labor del papa León XIV durante su gira por el Perú y sostuvo que el pontífice continúa el camino de Francisco al pronunciarse con firmeza frente a las dificultades actuales del país.

"El Papa León XIV continúa lo que el papa Francisco sembró y la novedad es que él está arrasando con todo aquello que para nosotros son dificultades. Por ejemplo, tantos problemas que hay y él transmite una esperanza muy grande, pero al mismo tiempo dice las cosas muy claras, como en todos sus mensajes. A los obispos, a los políticos y a todo el pueblo", sostuvo el cardenal desde Pucallpa, en la región Ucayali.

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Asimismo, Barreto exhortó a que la visita papal impulse un cambio y no se reduzca a una celebración pasajera. "Lo único que quisiera es que esta emoción grande de tener al papa León en el Perú no se quede como un recuerdo, sino que haya un compromiso de renovación personal porque todos somos la iglesia católica", expresó.

Mensajes en Lima y alerta por la Amazonía

Las declaraciones del cardenal coinciden con las actividades recientes del papa León XIV en Lima, donde realizó su primer encuentro en el Gran Teatro Nacional, lugar en que señaló que "los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad", además de reunirse en la Nunciatura Apostólica con víctimas de abusos por parte de miembros de la iglesia antes de su próximo viaje a Cusco.

Barreto también advirtió sobre la crisis ambiental y el avance de la minería ilegal. Calificó esta actividad ilícita como "las lágrimas de Dios" y denunció que muchos jóvenes son captados con sueldos de 22.000 soles mensuales a cambio de destruir la naturaleza.

Ante ello, indicó que el 20% del territorio amazónico, que abarca siete millones y medio de kilómetros cuadrados en nueve países, ya está totalmente deforestado.

Sobre el encuentro del pontífice con los pueblos originarios, el religioso descartó que se trate de una moda y recordó que la iglesia católica mantiene presencia en la Amazonía desde el siglo XVI, con el deber constante de escuchar las necesidades de las comunidades y de la tierra.