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A un día de la vigilia con León XIV, así luce el Estadio Nacional al 70% de preparación: estos son los horarios y accesos

Unos 52.000 jóvenes participarán en el encuentro con el papa León XIV este jueves 12 de noviembre. El IPD habilitará 34 puertas desde las 11 a. m. y desplegará ambulancias, personal médico y efectivos policiales para garantizar la seguridad.

Estadio Nacional se prepara para encuentro del papa León XIV con la juventud.
Estadio Nacional se prepara para encuentro del papa León XIV con la juventud.Foto: captura Canal N.
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El Estadio Nacional se encuentra al 70% de preparación para recibir a unos 52.000 jóvenes durante la vigilia con el papa León XIV, programada para este jueves 12 de noviembre a las 6 p. m. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) informó que las puertas del recinto abrirán desde las 11 a. m. y que el ingreso terminará a las 5 p. m., una hora antes del encuentro central.

Durante un recorrido por las instalaciones, el presidente del IPD, Óscar Fernández, explicó a Canal N que los trabajos pendientes, entre ellos el retiro de las estructuras de un concierto realizado el último fin de semana, concluirán durante este miércoles. Además, precisó que el estadio contará con 34 puertas habilitadas para recibir a los asistentes.

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¿A qué hora llega el Papa León XIV a Lima y cuál será su primera actividad este miércoles 11 de noviembre?

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¿A qué hora abrirán las puertas y qué accesos estarán habilitados?

Los jóvenes podrán ingresar al Estadio Nacional desde las 11 a. m. del jueves 12 de noviembre. Fernández recomendó llegar con anticipación para superar los controles de seguridad y participar en las actividades artísticas y recreativas programadas antes de la llegada del pontífice.

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El ingreso cerrará a las 5 p. m., por lo que los asistentes deberán llegar dentro de ese horario. Las entradas son gratuitas, nominativas e intransferibles. Cada persona tendrá que presentar su boleto y documento de identidad.

La organización también estableció condiciones especiales para los menores de edad: quienes tengan 16 o 17 años deberán acudir acompañados de sus padres o de un adulto responsable.

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Vigilia en el Estadio Nacional: mapa, puntos de acceso y transporte disponible para el encuentro con el papa León XIV

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Habrá 16 ambulancias y más de 80 policías durante la vigilia

El operativo de seguridad y atención médica contará con 16 ambulancias y más de cinco tópicos distribuidos en distintos puntos del Estadio Nacional. Además, más de 80 efectivos policiales vigilarán el perímetro del recinto.

Entre los objetos permitidos figuran mochilas, botellas de plástico con agua, snacks, gorros y protector solar. En cambio, los asistentes no podrán ingresar con objetos punzocortantes ni paraguas.

Fernández también recomendó llevar sus propios alimentos, debido a que no habrá venta de comida dentro del estadio. Asimismo, precisó que el recinto no contará con estacionamiento para vehículos, por lo que pidió utilizar el transporte público o llegar a pie.

Otra de las restricciones será la prohibición de acampar en los exteriores del Estadio Nacional, ya que todos los asistentes cuentan con entradas asignadas.

Así será el escenario donde León XIV se encontrará con 52.000 jóvenes

La vigilia estará dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años. De acuerdo con la distribución prevista por el IPD, alrededor de 10.000 personas ocuparán el campo, mientras que entre 40.000 y 42.000 se ubicarán en las tribunas de Occidente, Oriente y Sur.

El escenario principal estará frente a la tribuna Norte y contará con dos pantallas gigantes y una pasarela para facilitar el acercamiento del papa a los asistentes. También habrá espacios laterales para el desplazamiento del pontífice en el papamóvil.

Antes del encuentro central, los jóvenes podrán disfrutar de presentaciones de danza, teatro y música. Entre los espectáculos anunciados figura la participación de Donnie Yaipén, creador de la denominada cumbia del Papa.

El presidente del IPD destacó que la visita de León XIV representa un acontecimiento histórico para el Estadio Nacional y el país.

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