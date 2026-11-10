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Política

Presentan moción para investigar a Fernando Cerimedo por su rol en las Elecciones 2026

La moción fue presentada por la congresista de Juntos por el Perú, Yenifer Paredes. Comisión Investigadora Multipartidaria tendría 180 días para evaluar el rol del consultor argentino en los últimos comicios generales.

Fernando Cerimedo podría ser investigado por el Congreso peruano.
Fernando Cerimedo podría ser investigado por el Congreso peruano.Composición: LR.
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La congresista Yenifer Paredes, de la bancada de Juntos por el Perú, presentó una moción de orden del día para debatir y votar la creación de una Comisión Investigadora Multipartidaria que investigue la presunta intervención de una organización criminal dirigida por Fernando Cerimedo en las elecciones presidenciales de 2026. Según la moción, la comisión tendría un plazo de trabajo de 180 días. El pedido se sustenta en la Constitución, que establece que el Congreso puede investigar asuntos de interés público.

La moción plantea que Cerimedo es uno de los principales operadores de campañas de la derecha sudamericana y que, de acuerdo con el texto, habría intervenido “con métodos delictivos” para lograr la elección de gobiernos aliados y luego participar en ellos. El documento señala que su empresa, NUMEN, habría trabajado en estrategias digitales en Argentina, Colombia, Brasil y Perú. En el caso peruano, sostiene que la beneficiaria de esa red sería la presidenta Keiko Fujimori, quien, con “una conducta de incapacidad moral”, habría permitido su actuación, tanto desde el cargo como antes, siendo candidata.

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Para justificar la creación de este grupo de trabajo, el texto cita hechos como la presencia de Cerimedo en la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta y el vínculo entre Carlos Díaz-Rosillo, asesor de la mandataria, y el propio Cerimedo. Otro de los hechos mencionados es la presencia de Fujimori en la primera Gala Hispana celebrada en Mar-a-Lago, donde también estuvo el consultor argentino.

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Cerimedo fue detenido en Bolivia como presunto autor intelectual de un intento de asesinato contra su expareja, Nadia Beller, quien sobrevivió a un ataque a tiros. La moción indica que, durante esa intervención, se halló una “mini granja de bots”. También menciona una denuncia en Argentina por presuntos vínculos con narcotráfico y lavado de activos, así como su imputación en 2024 por la Policía Federal de Brasil en la investigación sobre el intento de golpe de Estado liderado por Jair Bolsonaro. Al consultor se le señala como parte de una red regional de desinformación y manipulación electoral.

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Audio vincula a Cerimedo con Keiko Fujimori

En un audio atribuido al argentino Fernando Cerimedo, señalado como operador de la ultraderecha latinoamericana, se le escucha dialogar con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sobre Keiko Fujimori y los resultados de la segunda vuelta electoral. Cerimedo se desempeñó como asesor del mandatario boliviano.

El audio transcrito es el siguiente:

–Paz: “Otra cosa, ¿cómo andan los del Perú? ¿Vos tienes allí datos?”.

–Cerimedo: “No. Ganó Keiko”.

–Paz: “¿Sí?”.

–Cerimedo: “Sí, ganó Keiko”.

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En la misma conversación, Cerimedo confesó a Paz que él facilitó un sistema para seguir el conteo paralelo de votos en tiempo real.

–Cerimedo: “Ganó Keiko ahora con los votos del extranjero. El tema es que los guachos estos, negocio que yo les alquilé, el sistema de votación. El conteo de voto, el que tenemos con inteligencia artificial y eso”.

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