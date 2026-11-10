Italia - Francia: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 5 de la UEFA Nations League 2026 Las selecciones de Italia y Francia se enfrentarán este jueves 12 de noviembre en uno de los duelos más llamativos de la quinta jornada de la Liga de Naciones.

La selección de Italia va por su tercera victoria en la UEFA Nations League. El elenco dirigido por Roberto Mancini recibirá a su similar de Francia en una nueva jornada del torneo europeo. Los italianos llegan a este duelo tras vencer por 3-1 a Turquía y ahora esperan sumar un nuevo triunfo ante su público.

En cuanto al equipo de Zinedine Zidane, goleó 4-1 a Bélgica como local, consiguiendo su tercera victoria en la competición. En cuanto a los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambas selecciones, Francia ha ganado en tres ocasiones, mientras que Italia lo hizo en una oportunidad y la restante fue empate.

¿Cuándo juega Italia - Francia?

Ambos equipos se enfrentan el jueves 12 de noviembre en el Stadio Giuseppe Meazza. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 80.000 espectadores.

¿A qué hora juega Italia - Francia?

El encuentro arrancará a las 2.45 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 1.45 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.45 p. m.

Bolivia, Venezuela: 3.45 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.45 p. m.

España: 9.45 p. m.

¿En qué canal ver Italia - Francia?

Puedes ver el enfrentamiento entre Italia y Francia por ESPN. La plataforma Disney+ Premium también transmitirá el partido de manera online. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por la UEFA Nations League.

Pronósticos para Italia - Francia

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Francia sobre Italia.