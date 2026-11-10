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Italia - Francia: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 5 de la UEFA Nations League 2026

Las selecciones de Italia y Francia se enfrentarán este jueves 12 de noviembre en uno de los duelos más llamativos de la quinta jornada de la Liga de Naciones.

Italia y Francia se enfrentan en la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR
Italia y Francia se enfrentan en la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR
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La selección de Italia va por su tercera victoria en la UEFA Nations League. El elenco dirigido por Roberto Mancini recibirá a su similar de Francia en una nueva jornada del torneo europeo. Los italianos llegan a este duelo tras vencer por 3-1 a Turquía y ahora esperan sumar un nuevo triunfo ante su público.

En cuanto al equipo de Zinedine Zidane, goleó 4-1 a Bélgica como local, consiguiendo su tercera victoria en la competición. En cuanto a los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambas selecciones, Francia ha ganado en tres ocasiones, mientras que Italia lo hizo en una oportunidad y la restante fue empate.

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¿Cuándo juega Italia - Francia?

Ambos equipos se enfrentan el jueves 12 de noviembre en el Stadio Giuseppe Meazza. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 80.000 espectadores.

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¿A qué hora juega Italia - Francia?

El encuentro arrancará a las 2.45 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 1.45 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 2.45 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.45 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.45 p. m.
  • España: 9.45 p. m.
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¿En qué canal ver Italia - Francia?

Puedes ver el enfrentamiento entre Italia y Francia por ESPN. La plataforma Disney+ Premium también transmitirá el partido de manera online. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por la UEFA Nations League.

Pronósticos para Italia - Francia

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Francia sobre Italia.

  • Betsson: gana Italia (4,40), empate (3,85), gana Francia (1,75)
  • Betano: gana Italia (4,50), empate (3,90), gana Francia (1,75)
  • Caliente: gana Italia (4,55), empate (3,90), gana Francia (1,71)
  • Bet365: gana Italia (4,50), empate (4,00), gana Francia (1,73)
  • 1XBet: gana Italia (4,51), empate (3,89), gana Francia (1,81)
  • Doradobet: gana Italia (4,50), empate (3,80), gana Francia (1,76).

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