'Scarlet Heart Thailand': dónde ver gratis la nueva adaptación de la historia que inspiró 'Moon Lovers' y guía de capítulos Si amaste el k-drama 'Moon Lovers', prepárate para 'Scarlet Heart Thailand'. La nueva adaptación está protagonizada por Tu Tontawan, Win Metawin y Nanon Korapat.

Los fanáticos de los dramas ya pueden ver ‘Scarlet Heart Thailand’, la nueva adaptación de una de las historias más exitosas de la ficción asiática. La serie, que acaba de estrenarse en streaming, apuesta por una combinación de romance, viajes en el tiempo e intrigas palaciegas en el antiguo Reino de Lanna.

La producción está basada en la novela china ‘Bu Bu Jing Xin’ de Tong Hua, obra que también dio origen al fenómeno televisivo ‘Scarlet Heart’ en China y al recordado k-drama ‘Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo’ en Corea del Sur. Ahora, la historia vuelve a la pantalla con un elenco encabezado por Tu Tontawan, Win Metawin y Nanon Korapat.

¿De qué trata 'Scarlet Heart Thailand' y qué relación tiene con 'Moon Lovers'?

La trama de 'Scarlet Heart Thailand' sigue a Boon, una estilista que, tras un misterioso accidente, despierta en el cuerpo de Fong Nuan, una princesa del antiguo Reino de Lanna. Mientras intenta adaptarse a esa nueva realidad, queda atrapada entre intrigas palaciegas, disputas por el poder y el interés de varios príncipes.

Aunque muchos la consideran la versión tailandesa de 'Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo', la serie no adapta directamente el popular k-drama protagonizado por IU y Lee Joon Gi. Tanto la producción surcoreana de 2016 como el drama chino 'Scarlet Heart' (2011) y esta nueva apuesta tailandesa se basan en la novela 'Bu Bu Jing Xin'. Con el paso de los años, 'Moon Lovers' se convirtió en un clásico gracias a su historia de amor y su recordado desenlace.

¿Dónde ver gratis 'Scarlet Heart Thailand'?

'Scarlet Heart Thailand' se encuentra disponible de manera oficial en Rakuten Viki, plataforma que ya ofrece los dos primeros episodios para el público internacional completamente gratis, previo registro e inicio de sesión con tu correo electrónico. Además, el servicio incorpora nuevos capítulos conforme avanza la emisión original en Tailandia.

Por otro lado, GMMTV comparte avances, escenas destacadas y diverso material promocional a través de sus canales oficiales de YouTube.

Primeros capítulos de 'Scarlet Heat Thailand' ya están disponibles en Viki Rakuten.

Guía de capítulos y fechas de estreno de ‘Scarlet Heat Thailand’

‘Scarlet Heart Thailand’ contará con 18 episodios y estrenará nuevos capítulos cada miércoles y jueves desde el 5 de noviembre a partir de la 8.30 p. m. en el país asiático (8.30 a. m. en Perú).

La serie ha despertado gran expectativa entre los seguidores de las anteriores adaptaciones de la novela y los fanáticos de su elenco, encabezado por Tu Tontawan, Win Metawin y Nanon Korapat, junto a reconocidas figuras de la televisión tailandesa como Fourth Nattawat, Force Jiratchapong y Milk Pansa.

Calendario de estreno de episodios