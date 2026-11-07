Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Cultura Asiática

'Scarlet Heart Thailand': dónde ver gratis la nueva adaptación de la historia que inspiró 'Moon Lovers' y guía de capítulos

Si amaste el k-drama 'Moon Lovers', prepárate para 'Scarlet Heart Thailand'. La nueva adaptación está protagonizada por Tu Tontawan, Win Metawin y Nanon Korapat.

La nueva series 'Scarlet Heart Thailand' tendrá 18 capítulos.
La nueva series 'Scarlet Heart Thailand' tendrá 18 capítulos. | Foto: composición LR/GMMTV/SBSFoto: composición LR/GMMTV/SBS
Por
google iconLa República en Google

Los fanáticos de los dramas ya pueden ver ‘Scarlet Heart Thailand’, la nueva adaptación de una de las historias más exitosas de la ficción asiática. La serie, que acaba de estrenarse en streaming, apuesta por una combinación de romance, viajes en el tiempo e intrigas palaciegas en el antiguo Reino de Lanna.

La producción está basada en la novela china ‘Bu Bu Jing Xin’ de Tong Hua, obra que también dio origen al fenómeno televisivo ‘Scarlet Heart’ en China y al recordado k-drama ‘Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo’ en Corea del Sur. Ahora, la historia vuelve a la pantalla con un elenco encabezado por Tu Tontawan, Win Metawin y Nanon Korapat.

Puedes ver

La emperatriz divorciada: cuándo salen los capítulos, fechas de estreno y guía de episodios

lr.pe

¿De qué trata 'Scarlet Heart Thailand' y qué relación tiene con 'Moon Lovers'?

La trama de 'Scarlet Heart Thailand' sigue a Boon, una estilista que, tras un misterioso accidente, despierta en el cuerpo de Fong Nuan, una princesa del antiguo Reino de Lanna. Mientras intenta adaptarse a esa nueva realidad, queda atrapada entre intrigas palaciegas, disputas por el poder y el interés de varios príncipes.

LR Focus

Aunque muchos la consideran la versión tailandesa de 'Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo', la serie no adapta directamente el popular k-drama protagonizado por IU y Lee Joon Gi. Tanto la producción surcoreana de 2016 como el drama chino 'Scarlet Heart' (2011) y esta nueva apuesta tailandesa se basan en la novela 'Bu Bu Jing Xin'. Con el paso de los años, 'Moon Lovers' se convirtió en un clásico gracias a su historia de amor y su recordado desenlace.

Puedes ver

Reparto de 'La emperatriz divorciada': actores y personajes de la serie coreana de Disney Plus

lr.pe

¿Dónde ver gratis 'Scarlet Heart Thailand'?

'Scarlet Heart Thailand' se encuentra disponible de manera oficial en Rakuten Viki, plataforma que ya ofrece los dos primeros episodios para el público internacional completamente gratis, previo registro e inicio de sesión con tu correo electrónico. Además, el servicio incorpora nuevos capítulos conforme avanza la emisión original en Tailandia.

Por otro lado, GMMTV comparte avances, escenas destacadas y diverso material promocional a través de sus canales oficiales de YouTube.

Primeros capítulos de 'Scarlet Heat Thailand' ya están disponibles en Viki Rakuten.

Primeros capítulos de 'Scarlet Heat Thailand' ya están disponibles en Viki Rakuten.

Puedes ver

'Donde termina la máscara': reparto, calendario de capítulos y lo que debes saber de la serie china que conquista Netflix

lr.pe

Guía de capítulos y fechas de estreno de ‘Scarlet Heat Thailand’

‘Scarlet Heart Thailand’ contará con 18 episodios y estrenará nuevos capítulos cada miércoles y jueves desde el 5 de noviembre a partir de la 8.30 p. m. en el país asiático (8.30 a. m. en Perú).

La serie ha despertado gran expectativa entre los seguidores de las anteriores adaptaciones de la novela y los fanáticos de su elenco, encabezado por Tu Tontawan, Win Metawin y Nanon Korapat, junto a reconocidas figuras de la televisión tailandesa como Fourth Nattawat, Force Jiratchapong y Milk Pansa.

Calendario de estreno de episodios

  • Episodio 1: 4 de noviembre
  • Episodio 2: 5 de noviembre
  • Episodio 3: 11 de noviembre
  • Episodio 4: 12 de noviembre
  • Episodio 5: 18 de noviembre
  • Episodio 6: 19 de noviembre
  • Episodio 7: 25 de noviembre
  • Episodio 8: 26 de noviembre
  • Episodio 9: 2 de diciembre
  • Episodio 10: 3 de diciembre
  • Episodio 11: 9 de diciembre
  • Episodio 12: 10 de diciembre
  • Episodio 13: 16 de diciembre
  • Episodio 14: 17 de diciembre
  • Episodio 15: 23 de diciembre
  • Episodio 16: 24 de diciembre
  • Episodio 17: 30 de diciembre
  • Episodio 18: 31 de diciembre.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 7 de noviembre de 2026

Por Carlin | 7 de Noviembre 2026

Carlincatura del viernes 6 de noviembre de 2026

Por Carlin | 6 de Noviembre 2026

Carlincatura del jueves 5 de noviembre de 2026

Por Carlin | 5 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lambayeque: Serfor rescata a 14 animales silvestres en Olmos y los traslada a centro de cría en La Libertad

¿Qué canal transmite el partido Universitario vs Rebaza Acosta HOY por la Liga Peruana de Vóley 2026-27?

Santiago Roncagliolo: “En el Perú, cuando cuentas el horror del poder, se castiga al que lo cuenta, no al poder”

Cultura Asiática

'Donde termina la máscara': reparto, calendario de capítulos y lo que debes saber de la serie china que conquista Netflix

La emperatriz divorciada: cuándo salen los capítulos, fechas de estreno y guía de episodios

Reparto de 'La emperatriz divorciada': actores y personajes de la serie coreana de Disney Plus

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

En la JNJ ocultan sanciones de suspensión del juez de las cautelares exprés, Juan Varillas en proceso de ratificación

Ministerios de Vivienda y Transporte presentan el 0% de ejecución presupuestal para atender la emergencia del FEN

Rafael López Aliaga tras decisión del JNE: “La voluntad de los limeños merece respeto”