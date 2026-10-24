Es falso que Guido Iñigo haya ganado la alcaldía de VMT por un supuesto fraude: no hay pruebas que sustenten la acusación y el conteo oficial aún sigue en curso

Esta verificación fue elaborada por Mariano Peralta en el marco del voluntariado Verificador Lab, un proyecto desarrollado en colaboración con LatamChequea.

En el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, mientras continúa el conteo de votos en algunas localidades del Perú, se ha difundido en Facebook la publicación de una usuaria que indica que “se consumó el fraude en Lima Sur” y que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “dará como ganador” a Guido Iñigo, candidato de Somos Perú a la alcaldía de Villa María del Triunfo (VMT).

Posteriormente, difundió una segunda publicación en la que confirma su supuesta victoria.

Primera afirmación difundida en redes. Foto: Facebook

Segunda afirmación difundida en redes. Foto: Facebook

Sin embargo, las publicaciones no presentan pruebas que sustenten el supuesto fraude. Además, hasta el cierre de esta nota, el JNE aún no ha declarado un ganador para la alcaldía de VMT.

Conteo de la ONPE sigue en proceso

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reporta un avance del 98,323% de actas contabilizadas en VMT (corte del 24 de octubre, 1:40 p. m.). Robert Ludeña, de Renovación Popular, ocupa el primer lugar con el 27,736% de los votos válidos, seguido de Guido Iñigo, de Somos Perú, con el 26,805%. La diferencia entre ambos es de apenas 0,931 puntos porcentuales.

Además, 442 actas figuran como pendientes de envío al Jurado Electoral Especial (JEE).

Conteo de votos aún está al 98,323% en VMT. Foto: ONPE

Si bien el avance del conteo es alto, aún no alcanza el 100%, por lo que todavía no se puede determinar oficialmente quién obtendrá la alcaldía distrital.

Es importante mencionar que la revisión de las actas observadas forma parte del proceso electoral y no implica, por sí misma, que se haya cometido fraude.

El JNE ya había desmentido una afirmación similar semanas atrás

No es la primera vez que circula desinformación sobre las elecciones en VMT. Alrededor del 5 de octubre, se difundió en Facebook una publicación que afirmaba que el JEE Lima Sur 2 había “acortado la distancia” entre dos candidatos a la alcaldía, uno de ellos era Iñigo.

Poco después, el JNE desmintió esta información a través de sus redes sociales y precisó que, hasta ese momento, el JEE aún no había recibido las actas observadas. Añadió que a las 7:10 a. m. del 6 de octubre la ONPE había contabilizado 1.116 actas de la elección municipal distrital de VMT y separado otras 118 para su envío al JEE.

La remisión de estas últimas estaba programada para ese mismo día, por lo que aún no se había concretado cuando se difundió la publicación. El contenido original ya fue eliminado.

Postura del JNE ante una afirmación similar. Foto: JNE

Hasta el cierre de esta nota, ese es el único pronunciamiento público del JNE identificado en relación a las elecciones en VMT. Sin embargo, este no hace referencia a un eventual ganador de la alcaldía.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se han difundido publicaciones que afirman que “se consumó el fraude en Lima Sur” y que supuestamente, Guido Iñigo, candidato de Somos Perú a la alcaldía de VMT, había ganado las elecciones. Sin embargo, hasta el momento, el cómputo de votos de la ONPE aún está en curso y hay actas pendientes de revisión, por lo que todavía no se han proclamado los resultados oficiales. Además, no se presentan pruebas que sustenten la acusación de fraude.