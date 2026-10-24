Gavidia afirma que evalúa alejarse del partido de Buen Gobierno: "Percibo que estoy sancionado hace tiempo"

El senador Jorge Gavidia afirmó anoche en Willax que evalúa alejarse de Buen Gobierno, el partido por el que llegó al Senado. "Yo percibo que estoy sancionado desde hace tiempo porque estoy limitado en muchas de las participaciones", declaró.

Estas declaraciones se dan días después de que rompiera la orden de su bancada en la votación de las facultades legislativas. Gavidia votó a favor del pedido del Ejecutivo en el Pleno del Senado, mientras que Buen Gobierno había acordado abstenerse. "Que nos permita esa libertad, ¿por qué teníamos que votar en abstención?", sostuvo.

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El legislador sostuvo que no está solo dentro del partido. "Yo estoy seguro que hay más gente de Buen Gobierno con mi posición y no es bueno para el partido", afirmó, y dijo que lo percibe cuando expone su opinión con más apertura dentro de su grupo.

Gavidia explicó que su permanencia en la organización le generó dudas desde el inicio. "Me cuestiono (la posibilidad de seguir en Buen Gobierno) desde que entré incluso", señaló. Se definió como un político tradicional y planteó que eso podría ser un problema para una agrupación que, según dijo, "maneja bien la parte política". "En ese sentido, podría pensar que lo mejor es alejarme del partido”, dijo.

Votó a favor de las facultades

El Pleno del Senado aprobó el 21 de octubre la delegación de facultades al Gobierno de Keiko Fujimori por 90 días, con 34 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, más el voto del presidente del Senado, Miguel Torres. Según la planilla de votación, de Buen Gobierno solo Gavidia y Juver Flores Suárez votaron a favor. Nora Bonifaz, Carlos Caballero, Flavio Figallo, Patricia Iturregui y Susana Matute se abstuvieron.

Antes de la sesión, Gavidia había anunciado su voto en declaraciones a Exitosa. "Prefiero confiar antes que desconfiar", dijo, y agregó que escucharía la posición de su bancada, que evaluaba presentar un dictamen en minoría.