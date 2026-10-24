Canciller y ministro de Justicia viajarán con Keiko Fujimori a El Salvador del 28 al 31 de octubre

Canciller y ministro de Justicia viajarán con Keiko Fujimori a El Salvador del 28 al 31 de octubre Composición LR

El Gobierno autorizó el viaje del canciller Carlos Espá y del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, a El Salvador para que integren la comitiva de la presidenta Keiko Fujimori en su visita oficial. Ambos estarán en San Salvador y Tecoluca del 28 al 31 de octubre, según dos resoluciones publicadas este sábado en El Peruano.

Álvarez se incorporó a la comitiva por especial encargo de Fujimori, que le comunicó Cancillería por oficio. Según el documento oficial, su participación se vincula con la lucha contra el crimen organizado transnacional y le permitirá recoger información para combatir ese delito en el país, en particular en el ámbito penitenciario. Desde el 28 de octubre, Juan Carlos Requejo, ministro de la Producción, quedará a cargo de Justicia.

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Espá viaja por una invitación del Gobierno salvadoreño, que su canciller, Alexandra Hill Tinoco, le transmitió el 18 de setiembre. La resolución indica que su presencia permitirá ampliar el diálogo político y la cooperación con El Salvador, con énfasis en seguridad y desarrollo social. El canciller viajará un día antes y uno después de la agenda presidencial. Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, asumirá Relaciones Exteriores.

El Senado autorizó previamente el viaje de la presidenta. Su agenda se concentra el 29 y 30 de octubre. El primer día tendrá un encuentro privado con Nayib Bukele y una reunión ampliada con ministros de ambos países. El segundo habrá reuniones con los ministros salvadoreños de Justicia y Seguridad Pública, de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Salud. La visita también incluye el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una escuela emblemática y el Hospital Rosales, sin día confirmado.

Pasajes y viáticos

Cada ministerio pagará el viaje de su titular. Justicia asumirá US$1.962,21 en pasajes y US$472,50 en viáticos parciales por tres días para Álvarez. Cancillería cubrirá US$1.031,80 en pasajes y US$472,50 en viáticos parciales para Espá.

El alojamiento de ambos ministros lo asumirá el Gobierno de El Salvador. Fujimori ha señalado que el viaje se centra en temas de seguridad, e incluye la visita al CECOT, además de salud, educación y un futuro tratado de libre comercio entre ambos países.