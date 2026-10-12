Jurados Electorales Especiales iniciaron este lunes 12 de octubre el recuento de votos en todo el país.

Jurados Electorales Especiales iniciaron este lunes 12 de octubre el recuento de votos en todo el país. Foto: JNE

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) instalados en diversos puntos del país iniciaron, este lunes 12 de octubre, las audiencias públicas para el recuento de votos de las mesas de sufragio observadas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El procedimiento de revisión excepcional arrancó desde las 8:30 a.m. a cargo del JEE Lima Sur 2, órgano electoral que abrió la jornada evaluando la mesa de sufragio N° 059957 correspondiente al distrito de Villa El Salvador.

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Según el reporte oficial, hasta el mediodía del domingo se habían programado más de 105 audiencias en todo el territorio nacional para resolver los votos impugnados u observados.

Programación de audiencias y transmisión en vivo

Durante la jornada de este lunes, las sesiones del recuento de actas continúan en sedes de JEE como Atalaya (Ucayali), Cañete (Lima), Puno, Pasco, Condesuyos (Arequipa) y Sullana (Piura).

Asimismo, los órganos electorales de Callao, Lima Este 1, Bongará, Huamanga, Lima Centro, Mariscal Cáceres, Jaén y San Román mantendrán audiencias programadas a partir del martes 13 de octubre. El cronograma de revisiones se extenderá durante toda la semana hasta el viernes 16.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la ciudadanía y las agrupaciones políticas pueden seguir en directo el desarrollo de cada audiencia pública.

La transmisión se realiza a través de su portal web institucional (www.jne.gob.pe) en la sección Recuento de votos ERM 2026, así como por el canal JNE Media y sus redes sociales oficiales.