No es la primera vez que un mandatario visita Purús: Keiko Fujimori llegó después de Vizcarra, Castillo y Jerí

LO FALSO:

Es la primera vez que un presidente de la República visita la comunidad nativa de Purús, en Ucayali.

LO VERDADERO:

Keiko Fujimori visitó Puerto Esperanza, en Purús, y recorrió distintas instituciones y obras de la localidad. Sin embargo, otros presidentes, como Martín Vizcarra, Pedro Castillo y José Jerí, ya habían llegado anteriormente a esta zona.

En redes sociales circula un video que afirma que la presidenta Keiko Fujimori fue la primera mandataria en visitar la comunidad nativa de Purús, en Ucayali. La publicación presenta su recorrido como una visita inédita y destaca su presencia en esta zona de la Amazonía peruana. Sin embargo, la afirmación es falsa, ya que existen antecedentes de otros presidentes de la República que llegaron anteriormente a Purús y realizaron actividades oficiales en la zona.

Al cierre de esta verificación, la publicación con mayor interacción se encuentra en Facebook, donde registra 89.000 visualizaciones, más de 6.000 “Me gusta” y 400 comentarios. Además, ha sido compartida en más de 400 ocasiones.

Publicación viral. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Según la agenda oficial, el 12 de septiembre de 2026 Keiko Fujimori visitó Puerto Esperanza, capital de la provincia de Purús, donde desarrolló las actividades programadas durante su recorrido. La mandataria estuvo en el proyecto del Hospital de Purús, el Centro de Salud, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Purús y otras instituciones y obras ubicadas en esta localidad. También participó en actividades oficiales junto con autoridades y representantes de las comunidades nativas de la provincia. Sin embargo, la agenda oficial no registra que Fujimori se haya trasladado a una comunidad nativa específica fuera de Puerto Esperanza.

Actividades de Keiko Fujimori en Purús. Foto: Agenda Oficial de la Presidencia

Sin embargo, existen antecedentes de visitas presidenciales a esta zona. Martín Vizcarra llegó precisamente a Puerto Esperanza en mayo de 2018, durante su gestión como presidente de la República, para colocar la primera piedra del nuevo Centro de Salud de Purús. Durante su visita, también participó en actividades relacionadas con la atención de las necesidades de la población de esta localidad.

Nota del Ministerio de Salud. Foto: Ministerio de Salud

Vizcarra en Purús. Foto: Andina

Posteriormente, Pedro Castillo visitó la misma localidad en agosto de 2021 para conocer las necesidades de la provincia y recoger las demandas de la población de Purús. Durante su visita a Puerto Esperanza, autoridades locales y representantes de la zona expusieron las principales necesidades de la provincia. Además, en esa ocasión, el Gobierno Regional de Ucayali señaló que, hasta entonces, tres presidentes de la República ya se habían trasladado a Purús, lo que evidencia que la visita de Keiko Fujimori no fue la primera de un mandatario a esta zona.

Pedro Castillo en Purús. Foto: Andina

Nota del Gobierno Regional de Ucayali. Foto: Gobierno Regional de Ucayali

Más recientemente, José Jerí también llegó a la provincia de Purús en enero de 2026, donde realizó actividades oficiales en Puerto Esperanza. Durante su visita, entregó ayuda humanitaria a la población afectada por las inundaciones y supervisó distintos servicios e instalaciones de la localidad, entre ellos el centro de salud, la comisaría y el puerto de Puerto Esperanza. Su presencia constituye otro antecedente de una visita presidencial a esta zona antes de la llegada de Keiko Fujimori.

Nota del Ministerio de Ambiente. Foto: Ministerio de Ambiente

Conclusión

En redes sociales se difundió un video que afirma que la visita de Keiko Fujimori a Purús fue la primera de un mandatario a esta zona de Ucayali. Sin embargo, la afirmación es falsa, ya que existen antecedentes de visitas presidenciales a la provincia. Martín Vizcarra llegó a Puerto Esperanza en 2018, Pedro Castillo lo hizo en 2021 y José Jerí visitó Purús en enero de 2026. Además, durante la visita de Castillo, el Gobierno Regional de Ucayali señaló que hasta ese momento tres presidentes de la República ya se habían trasladado a Purús.