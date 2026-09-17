Es falso que la Municipalidad Provincial de Puno solo tiene un presupuesto de S/10 millones destinado a inversiones

Durante una entrevista en un medio regional, Hernán Crisisto, candidato a la Municipalidad Provincial de Puno por Perú Primero, se refirió al presupuesto asignado a este municipio para gastos de inversiones.

El candidato indicó lo siguiente: “La Municipalidad Provincial de Puno para inversiones solo tiene S/10 millones. Yo no sé por qué los candidatos están haciendo tanta promesa a la población de Puno. Nos estamos creyendo que van a hacer esas obras”.

La cifra mencionada por el candidato Crisisto es falsa.

El presupuesto total actualizado (PIM) de la Municipalidad Provincial de Puno, al 8 de septiembre de 2026, asciende a S/137 millones, según datos oficiales registrados en el portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Este presupuesto está conformado por la sumatoria de los montos destinados a gastos corrientes y gastos de inversión.

Los gastos corrientes —o denominados también gastos en actividades— hacen referencia al presupuesto destinado para acciones operativas, gastos de mantenimiento, pago de personal y funcionamiento diario de la entidad.

En tanto, los gastos de inversión —o también denominados gastos en proyectos— hacen referencia a inversiones, obras de infraestructura y desarrollo de servicios públicos.

Contrario a lo señalado por el candidato Crisisto, del total señalado, la Municipalidad Provincial de Puno comenzó el año con un presupuesto destinado a gastos de inversión de S/19,7 millones. A este monto se le denomina presupuesto institucional de apertura (PIA).

Al 8 de septiembre, el presupuesto destinado a gastos de inversión aumentó a S/50,2 millones, es decir, un monto equivalente a 5 veces lo indicado por el candidato.

Este último monto es denominado presupuesto institucional modificado (PIM), el cual varía a lo largo del año.

INVERSIONES. PIA Y PIM de la Municipalidad Provincial de Puno destinado a gastos en inversiones.

Entre los proyectos con más presupuesto priorizados por la Municipalidad Provincial de Puno figura el mejoramiento del atractivo turístico Mirador Natural Cerrito Huajsapata y sus vías de acceso , con un presupuesto actual de S/10,3 millones, y el mejoramiento de infraestructura vial urbana de la primera etapa de la urbanización Rinconada de Salcedo , con un presupuesto de S/6,1 millones.

Con el fin de obtener precisiones, PerúCheck intentó comunicarse con el candidato Hernán Crisisto a través de llamadas telefónicas, de sus redes sociales y por el aplicativo de mensajería WhatsApp. Sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Conclusión

El candidato a la Municipalidad Provincial de Puno por Perú Primero, Hernán Crisisto, indicó que esta recibe un presupuesto de S/10 millones destinado a inversiones. Sin embargo, datos oficiales del MEF demuestran que el presupuesto otorgado a dicha municipalidad a inicios de 2026 fue de más de S/19,60 millones y que al 8 de septiembre esa cantidad aumentó a más de S/50,20 millones. Por lo tanto, PerúCheck califica la afirmación del candidato Hernán Crisisto como falsa.

Nota elaborada por Hugo Velarde, de PerúCheck.