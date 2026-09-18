Candidato de Somos Perú no lidera intención de voto para alcalde distrital de Coishco, en Áncash: encuesta que le atribuye más de 40% carece de validez

LO FALSO:

Víctor Vásquez, candidato de Somos Perú a la alcaldía distrital de Coishco, Santa, Áncash, lidera la intención de voto con más de 40%.

LO VERDADERO:

El estudio no indica quién ha sido la persona natural o jurídica encargada de su elaboración. Por tanto, no se puede corroborar si pertenece a la lista de autores que cuentan con el permiso del JNE para elaborar y difundir encuestas electorales.

Además, presenta una ficha técnica incompleta y errores en los nombres de candidatos y logotipos de los partidos políticos.

En las semanas previas a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, se ha difundido en Facebook una encuesta que ubica a Víctor Vásquez, candidato de Somos Perú a la alcaldía distrital de Coishco, Santa, Áncash, con la mayor intención de voto, con 40,7%.

Le siguen Martha Sánchez, de Alianza para el Progreso, con 12,7%; José Luis Ponte, de Podemos Perú, con 8,9%; Patricia Carretero, de Renovación Popular, con 8,3%; Nury Horna, de Frente de la Esperanza 2021, con 6,4%; y Juan Cielo, del Partido Demócrata Verde, con 1,2%.

Encuesta difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

En primer lugar, la publicación no identifica a la persona natural o jurídica responsable de su elaboración. Por ello, no es posible comprobar si se encuentra inscrita en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El artículo 10 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales de la misma entidad establece que solo las encuestadoras inscritas en el REE están autorizadas para elaborar y difundir encuestas de intención de voto o simulacros de votación.

Artículo 10 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales. Foto: JNE

En segundo lugar, aunque el estudio incluye una ficha técnica, esta no presenta toda la información exigida por el artículo 22 del ya mencionado reglamento. Se omiten datos relevantes como el financiamiento del estudio, los objetivos, el nivel de representatividad de la muestra, los puntos de muestreo, entre otros.

Estudio presenta una ficha técnica incompleta. Foto: Facebook

Artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales. Foto: JNE

En tercer lugar, se observan errores en la presentación de los nombres de algunos candidatos y de los logotipos de sus organizaciones políticas. Por ejemplo, Patricia Carretero aparece identificada como “Pati”. En el caso de José Luis Ponte, el logotipo mostrado es similar al de Podemos Perú, pero no corresponde al logo oficial.

Estos datos fueron corroborados con la información disponible en el portal Voto Informado del JNE.

Primer error. Fotos: Facebook / JNE | Composición: LR

Segundo error. Fotos: Facebook / JNE | Composición: LR

Por lo mencionado en líneas anteriores, no se trata de una encuesta válida en el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Conclusión

En síntesis, en redes sociales se ha difundido una encuesta que muestra la supuesta intención de voto para los candidatos a la alcaldía distrital de Coishco, Santa, en Áncash. Sin embargo, no identifica a su autor, por lo que no es posible verificar si es parte del Registro Electoral de Encuestadoras (REE) del JNE, listado en el que figuran solo quienes se encuentran autorizados para elaborar y difundir encuestas electorales. A esto se suma que su ficha técnica está incompleta y que se han identificado errores en los nombres de candidatos y logotipos de los partidos políticos.

En otras palabras, el estudio no cumple con los requisitos establecidos por el reglamento del JNE, por lo que no puede ser considerado válido en el actual proceso electoral.