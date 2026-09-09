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JNE debatirá si López Aliaga recibiría credenciales si gana elecciones municipales

La consulta fue planteada por 14 organizaciones políticas ante la posibilidad de que la lista de Renovación Popular triunfe en la contienda edil

López Aliaga se presenta a la alcaldía de Lima | Foto: difusión.
López Aliaga se presenta a la alcaldía de Lima | Foto: difusión.
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Desde Cusco, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó que el pleno de la institución debatirá si corresponde otorgar las credenciales a Rafael López Aliaga en caso su lista gane las próximas elecciones para la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Burneo señaló que existen 153 casos relacionados con la participación de alcaldes en ejercicio, aunque precisó que no todos fueron materia de aclaración por parte del pleno. "En estos casos jurisdiccionales, el pleno decide que no está prohibido que un alcalde en ejercicio pueda participar", sostuvo.

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Polémica continuaría

Sin embargo, el titular del JNE aclaró que una eventual entrega de credenciales a López Aliaga si resulta ganador todavía no ha sido resuelta. "No nos hemos pronunciado", afirmó, al referirse específicamente a esta situación.

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La consulta fue presentada oficialmente por 14 organizaciones políticas que solicitaron al pleno del JNE definir su posición sobre el tema. Burneo indicó que el pedido ya fue puesto en conocimiento del organismo y que será incorporado a la agenda para su debate, aunque todavía no existe una fecha definida.

Burneo remarcó que la decisión será institucional y estará en manos de los cinco magistrados del pleno. "La decisión de los cinco magistrados, en mayoría o por unanimidad, es la decisión del jurado", afirmó, y aseguró que defenderá el acuerdo que finalmente adopte el pleno.

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