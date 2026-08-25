Diputado del Buen Gobierno rechaza interpelar a ministros de Fujimori y califica medida como "fuera de lugar"
El presidente de la Comisión de Infraestructura, Luis Quispe Candia, argumentó que el gabinete tiene menos de un mes en funciones y no hay motivos suficientes para interpelar a los ministros, pese a que su bancada se declara como oposición al Gobierno
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El diputado Luis Quispe Candia, del Partido del Buen Gobierno (PBG), rechazó las mociones de interpelación presentadas contra ministros del gobierno de Keiko Fujimori y dijo que la medida está "fuera de lugar", pese a que su bancada se declara en oposición al Ejecutivo.
El parlamentario, quien preside la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados, sostuvo en RPP que el gabinete tiene menos de un mes en funciones y que aún no existen elementos suficientes para someter a los ministros a un proceso de interpelación.
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Hasta el momento, las bancadas han oficializado mociones contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, y el titular de Energía y Minas, Guillermo Shinno. Queda pendiente la oficialización de la moción contra el ministro del Interior, César Astudillo, quien ya adelantó que una eventual censura le permitirá “demostrar el trabajo que viene haciendo la Policía”,
Además de pronunciarse sobre las interpelaciones, Quispe Candia abordó la situación de la seguridad ciudadana en el país y pidió fortalecer el trabajo de la Policía Nacional frente a los serenazgos municipales, a los que consideró carentes de autoridad legal para enfrentar el problema.
Interpelaciones fuera de lugar
Quispe insistió en que el rechazo de su bancada a las interpelaciones no responde a un alineamiento con el gobierno y subrayó que el PBG se asume como oposición, aunque de un tipo distinto al de otras bancadas que ya han presentado mociones formales.
"El partido del Buen Gobierno es un partido conformado por personas, creo yo, serias, sensatas. Nos confesamos que somos de oposición, porque eso ha elegido la población, pero no somos irracionales, de ninguna manera. De modo que esas propuestas de algunos congresistas nos parecen, fuera de lugar. No es el momento de interpelar a los ministros, llegará el momento", expresó en el programa Ampliación de Noticias de RPP el diputado del Partido del Buen Gobierno.
"(¿Son irracionales?) Bueno, evidentemente, si no actúa con cierto criterio, en un mes cómo voy a interpelar a un ministro tan fácilmente, si ni siquiera le estoy dando la opción de que demuestre contrario. Cada quien se hace responsable de sus actos y de sus palabras. De modo que habría que preguntarles a ver qué es lo que buscan (a las bancadas que buscan interpelar). Lo único que considero es que no es oportuno", enfatizó el diputado.
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"Cada uno se hace responsable de sus actos y palabras". "No es el momento de interpelar a los ministros, llegará el momento (...) Lo único que considero es que no es oportuno", agregó.
Con estas declaraciones, Quispe Candia se diferencia de las otras bancadas de oposición que sí decidieron impulsar las interpelaciones, entre ellas Juntos por el Perú, autora de las mociones contra Belaúnde Llosa y Shinno.