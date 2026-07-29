El video que muestra a reservistas enfrentándose a la Policía durante la toma de mando de Keiko Fujimori es falso: fue grabado en 2023

LO FALSO:

Se viralizó un video que muestra a reservistas enfrentándose a la Policía durante las protestas contra la investidura de Keiko Fujimori y proclamando a Roberto Sánchez como presidente.

LO VERDADERO:

El video no corresponde a la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori, sino a un enfrentamiento ocurrido durante la denominada "Toma de Lima", en enero de 2023.

Una búsqueda inversa permitió localizar el registro original, publicado por medios de comunicación en el contexto de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

En el contexto de la ceremonia de investidura presidencial de Keiko Fujimori, se viralizó un video que supuestamente muestra a reservistas del Ejército enfrentándose a la Policía durante las protestas por su toma de mando. Según las publicaciones, los manifestantes rechazan a Keiko Fujimori como presidenta y aseguran que Roberto Sánchez es el verdadero presidente. Sin embargo, el video fue compartido fuera de contexto.

Narrativa atribuida al video viral. Foto: Facebook

Al cierre de esta verificación, el contenido con mayor alcance en Facebook registraba más de 546.000 reproducciones, 5.000 'Me gusta', 1.500 comentarios y había sido compartido en más de 10.000 ocasiones.

Post con más interacciones. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Un primer análisis del video permitió encontrar un detalle que no coincide con la fecha que indican las publicaciones. En las imágenes se observa el enfrentamiento entre reservistas y policías en el jirón Puno, en el Cercado de Lima, lugar que fue identificado por la presencia del edificio de la Sociedad Geográfica de Lima. En esa calle, las viviendas que aparecen en el video no tienen la bandera peruana en sus fachadas, pese a que el embanderamiento es obligatorio en el Cercado de Lima durante la segunda quincena de julio, según la Ordenanza N.° 2200-MML. Este detalle es un primer indicio de que el video no fue grabado durante la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori.

Sociedad Geográfica de Lima, ubicada en Jirón Puno. Foto: Facebook

La ausencia de banderas en las viviendas contradice la fecha atribuida al video. Foto: Facebook

Para confirmar el origen del registro, se realizó una búsqueda inversa con fotogramas del video, la cual permitió localizar una publicación de Latina Noticias del 19 de enero de 2023. En ese registro se observa la misma secuencia del enfrentamiento entre reservistas y efectivos de la Policía Nacional durante la denominada "Toma de Lima", en el contexto de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

Cobertura de Latina Noticias. Foto: Latina Noticias

Además, esta no es la primera vez que el video es utilizado para difundir información engañosa. El Verificador de La República ya había desmentido anteriormente la circulación de este mismo registro, cuando fue compartido durante las Elecciones Generales de 2026 para afirmar falsamente que mostraba a reservistas enfrentándose a la Policía en rechazo a los resultados electorales. En aquella oportunidad, la verificación también estableció que las imágenes correspondían a la denominada "Toma de Lima" de enero de 2023 y no tenían relación con los hechos que se les atribuían.

Verificación de La República. Foto: Verificador de la República

Conclusión

En suma, en el contexto de la ceremonia de investidura presidencial de Keiko Fujimori, se difundió un video que supuestamente mostraba a reservistas del Ejército enfrentándose a la Policía mientras rechazaban a la nueva mandataria y reconocían a Roberto Sánchez como presidente. Sin embargo, una búsqueda inversa permitió establecer que el registro fue grabado en enero de 2023, durante la denominada "Toma de Lima", en el marco de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, por lo que fue reutilizado fuera de contexto.