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Ciencia

Un estudio revela que solo 10 minutos entre árboles y cantos de aves bastan para mejorar el estado de ánimo y el bienestar psicológico

Los hallazgos sugieren que incorporar espacios verdes en ciudades puede mitigar los efectos negativos de los ambientes estresantes.

El canto de los pájaros en un bosque frondoso podría mejorar la salud mental. Foto: iStock
El canto de los pájaros en un bosque frondoso podría mejorar la salud mental. Foto: iStock
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Una nueva investigación revela que los sonidos y las imágenes de la naturaleza se asocian con beneficios para la salud mental en comparación con los entornos urbanos ruidosos. El estudio realizado por la Universidad Estatal de Carolina del Norte comparó los efectos de escuchar diferentes tipos de entornos naturales y urbanos sobre las emociones de las personas.

"A quienes se encontraban en un espacio verde escuchando a los pájaros, se les observaron efectos significativos. Las emociones positivas aumentaron, las negativas disminuyeron, el estrés se redujo y la sensación de bienestar aumentó más que en cualquier otra combinación", explicó Nils Peterson, profesor de la Facultad de Recursos Naturales.

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Un impacto positivo al instante

Se pidió a los participantes del estudio que usaran auriculares con cancelación de ruido mientras estaban sentados en un sendero natural recuperado, aislado del desarrollo urbanístico, o en una zona urbana concurrida. Los auriculares reproducían sonidos de tráfico o canto de pájaros, y tanto la ubicación como la banda sonora se asignaban aleatoriamente a cada participante para que los investigadores pudieran aislar los efectos del lugar y del sonido.

Luego, se les pidió que informaran sobre los cambios en sus niveles de estrés y la sensación de bienestar tras la experiencia, un indicador denominado capacidad de recuperación. Los efectos de las imágenes y los sonidos de la naturaleza fueron evidentes de inmediato.

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El potencial de los espacios verdes en las ciudades

Si bien la implicación inicial de estos hallazgos es que los sonidos y las imágenes de la naturaleza son buenos para la salud mental, dijo Peterson, también demuestran que los entornos urbanos podrían mejorarse incorporando espacios verdes.

El bosque utilizado en el estudio fue una restauración que transformó un arroyo urbano degradado y ahora cuenta con más del 70% de cobertura arbórea, ubicado dentro de un campus universitario en funcionamiento. El hecho de que una parcela joven, creada por el hombre, haya producido el efecto deseado sugiere que los beneficios podrían replicarse en parques urbanos con asientos estratégicamente ubicados y las comunidades de aves necesarias para poblarlos, en lugar de requerir el acceso a zonas silvestres remotas.

"Cuando se tiene un espacio realmente gris que puede estresar a las personas y generarles experiencias negativas, si se puede transformar ese espacio incorporando sonidos naturales, se pueden mitigar los aspectos negativos de ese espacio gris", dijo Peterson. "En nuestra investigación, tenemos evidencia de la eficacia de los sonidos de pájaros, pero también existe mucha literatura que respalda el uso de sonidos de agua y otros sonidos de la naturaleza".

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