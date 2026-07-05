Decano del ICAL: “Balcázar usa los mecanismos de defensa que le franquea la ley”

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El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), Carlos Rodas Ramírez, cuestionó el pedido hecho por la defensa del presidente de la República, José Balcázar Zelada, para archivar el caso en su contra por presunta apropiación ilícita durante su gestión al mando de esta orden profesional. Con ello, se pretendería que el mandatario no pague la reparación económica a favor de las personas afectadas.

En diálogo con La República, Rodas Ramírez explicó que el jefe de Estado buscaría ampararse en la criticada ley Soto con el fin de evadir toda responsabilidad en el proceso civil que se le sigue por supuestamente adueñarse de forma indebida de los fondos destinados al ICAL, que eran depositados en una cuenta bancaria personal. Se estima que el perjuicio económico superaría los 700.000 soles.

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"Si (José Balcázar) cree en la justicia y, como dice, no ha cogido un sol del ICAL, que se someta a la investigación del Ministerio Público. Él está haciendo uso de todos los mecanismos de defensa que le franquea la ley, pero esos mecanismos apoyan la corrupción", enfatizó Rodas Ramírez este domingo 5 de julio.

Seguidamente, agregó: "En manos del Ministerio Público está que sea perseverante en la acusación. Que el Poder Judicial asuma con convicción y certeza evitar actos de corrupción, y aquellos que roban dinero de las instituciones deben ir a la cárcel o devolver lo apropiado".

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Como se recuerda, tras el destape de estos aparentes actos ilegales, Balcázar Zelada fue denunciado y se le inició una investigación en el ámbito penal, la cual fue archivada en 2025. No obstante, el proceso continuó en el fuero civil. En el ámbito administrativo, el otrora decano fue sancionado con la expulsión, decisión que intenta revertir.