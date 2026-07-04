Mesías Guevara sobre gobierno de Keiko Fujimori: "Toca ser una oposición seria y responsable"

Mesías Guevara indica que será oposición democrática frente al gobierno de Keiko Fujimori. | Composición/LR

Mesías Guevara indica que será oposición democrática frente al gobierno de Keiko Fujimori. | Composición/LR

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Tras la proclamación de los resultados electorales, el excandidato presidencial Mesías Guevara anunció su oposición frente al gobierno de Keiko Fujimori. Además, mencionó que supervisará la gestión del Ejecutivo.

"Nos toca pasar a la oposición; una oposición seria y responsable, que no llegue al obstruccionismo, pero que sí vigile que se respete la transparencia. Ese es el mundo democrático", sostuvo vía Panamericana Televisión.

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Más allá de las diferencias entre partidos, Guevara indicó que su oposición responde a la pérdida del equilibrio de poderes y la ausencia de una lucha real contra la corrupción en el país. "Yo siempre he dicho que ella, el fujimorismo y mi persona somos agua y aceite", agregó.

Al profundizar en la situación del Congreso, Guevara calificó el escenario actual como una dictadura parlamentaria. Según el excandidato, los partidos se han aliado no por ideología, sino para protegerse de la justicia.

"Lo que ha unido a todo ese pacto mafioso —a Fujimori, a López Aliaga, a Cerrón, a Acuña y a otros más— es la impunidad. Porque todos estaban siendo investigados como organizaciones criminales en la Fiscalía. Eso es lo que los ha unido", denunció.

El exdirigente también cuestionó el control sobre los organismos que deben proteger al ciudadano, argumentando que han sido puestos al servicio de grupos de poder.

"Hoy existen oligopolios y un Estado donde los reguladores, como Osinergmin o Sutran, han sido tomados. Por lo tanto, los ciudadanos estamos indefensos, a nuestra suerte", añadió.

Guevara rechazó los intentos del Congreso por concentrar poder y señaló que sus 130 integrantes actúan por beneficios personales. "Se han unido por intereses subalternos. Hemos pasado prácticamente a una democracia híbrida donde se ha cambiado el presidencialismo por un parlamentarismo que actúa contra el país", concluyó.