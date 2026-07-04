HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Mesías Guevara sobre gobierno de Keiko Fujimori: "Toca ser una oposición seria y responsable"

El excandidato presidencial por el Partido Morado, Mesías Guevara, cuestionó las irregularidades del proceso electoral y asumió el compromiso de defender los intereses nacionales desde la oposición.

Mesías Guevara indica que será oposición democrática frente al gobierno de Keiko Fujimori.
Mesías Guevara indica que será oposición democrática frente al gobierno de Keiko Fujimori. | Composición/LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Tras la proclamación de los resultados electorales, el excandidato presidencial Mesías Guevara anunció su oposición frente al gobierno de Keiko Fujimori. Además, mencionó que supervisará la gestión del Ejecutivo.

Únete a nuestro canal de política y economía

"Nos toca pasar a la oposición; una oposición seria y responsable, que no llegue al obstruccionismo, pero que sí vigile que se respete la transparencia. Ese es el mundo democrático", sostuvo vía Panamericana Televisión.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI DA SU PRIMERA ENTREVISTA COMO PRESIDENTA ELECTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Más allá de las diferencias entre partidos, Guevara indicó que su oposición responde a la pérdida del equilibrio de poderes y la ausencia de una lucha real contra la corrupción en el país. "Yo siempre he dicho que ella, el fujimorismo y mi persona somos agua y aceite", agregó.

Al profundizar en la situación del Congreso, Guevara calificó el escenario actual como una dictadura parlamentaria. Según el excandidato, los partidos se han aliado no por ideología, sino para protegerse de la justicia.

"Lo que ha unido a todo ese pacto mafioso —a Fujimori, a López Aliaga, a Cerrón, a Acuña y a otros más— es la impunidad. Porque todos estaban siendo investigados como organizaciones criminales en la Fiscalía. Eso es lo que los ha unido", denunció.

El exdirigente también cuestionó el control sobre los organismos que deben proteger al ciudadano, argumentando que han sido puestos al servicio de grupos de poder.

"Hoy existen oligopolios y un Estado donde los reguladores, como Osinergmin o Sutran, han sido tomados. Por lo tanto, los ciudadanos estamos indefensos, a nuestra suerte", añadió.

Guevara rechazó los intentos del Congreso por concentrar poder y señaló que sus 130 integrantes actúan por beneficios personales. "Se han unido por intereses subalternos. Hemos pasado prácticamente a una democracia híbrida donde se ha cambiado el presidencialismo por un parlamentarismo que actúa contra el país", concluyó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Mesías Guevara a Vladimir Cerrón: "Jamás tendré tu capacidad de compartir las sábanas con el fujimorismo"

Mesías Guevara a Vladimir Cerrón: "Jamás tendré tu capacidad de compartir las sábanas con el fujimorismo"

LEER MÁS
Mesías Guevara sobre Rafael Belaunde en Fuerza Popular: "En el 2021 hizo lo mismo y terminó ofreciendo disculpas"

Mesías Guevara sobre Rafael Belaunde en Fuerza Popular: "En el 2021 hizo lo mismo y terminó ofreciendo disculpas"

LEER MÁS
Ahora Nación propone a Mesías Guevara como primer ministro de un posbile gobierno de Roberto Sánchez

Ahora Nación propone a Mesías Guevara como primer ministro de un posbile gobierno de Roberto Sánchez

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, indicó que su partido será oposición frente al nuevo gobierno.

El líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, indicó que su partido será oposición frente al nuevo gobierno.

LEER MÁS
Sánchez plantea derogar leyes procrimen y libertad de Castillo como condiciones para diálogo con Fujimori

Sánchez plantea derogar leyes procrimen y libertad de Castillo como condiciones para diálogo con Fujimori

LEER MÁS
Gloria reconoce pago de 200.000 euros a expresidente español José Luis Rodriguez Zapatero para interceder en Bolivia

Gloria reconoce pago de 200.000 euros a expresidente español José Luis Rodriguez Zapatero para interceder en Bolivia

LEER MÁS
López Aliaga apela exclusión de candidatura: afirma que no juramentará como senador y puede postular

López Aliaga apela exclusión de candidatura: afirma que no juramentará como senador y puede postular

LEER MÁS
Ley de límite territorial Tacna - Moquegua: PJ ordena suspender promulgación

Ley de límite territorial Tacna - Moquegua: PJ ordena suspender promulgación

LEER MÁS
Levanten el bloqueo a los medios en Venezuela

Levanten el bloqueo a los medios en Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025