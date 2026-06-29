Planes para la alcaldía de Lima de Renovación Popular, OBRAS y PPC van contra la ATU

Planes para la alcaldía de Lima de Renovación Popular, OBRAS y PPC van contra la ATU

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Tres de los 22 planes de gobierno para la Municipalidad de Lima (MML) tienen en la mira a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Renovación Popular y el Partido Cívico Obras proponen su eliminación, mientras que el Partido Popular Cristiano (PPC) planea un cambio en su administración.

En todo los casos la justificación fue que el organismo no está atendiendo eficientemente uno de los principales problemas de la capital: la congestión vehicular.

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Renovación Popular, cuya plancha a la alcaldía está conformada por Luis Rubio (alcalde) y Rafael López Aliaga (primer regidor), propone explícitamente su eliminación y que el sistema de transporte público sea gestionado directamente por la MML.

Tal propuesta, señalan, “busca devolver la capacidad de decisión y planificación a las autoridades locales” a fin de lograr “una gestión más cercana a la realidad y necesidades de los ciudadanos” y “una mejor articulación con los gobiernos distritales y operadores de transporte”.

Adicionalmente, en el cuarto eje, dedicado a Infraestructura Vial y Titulación de Predios, se menciona la eliminación del referido organismo y la “recuperación de facultades” bajo el título “ATU Nunca Más”.

En julio de 2024, López Aliaga ya anunciaba su postura a favor de eliminar el referido organismo. “Creo que ATU ya cumplió su ciclo, no soluciona nada. Está peor el sistema cada vez, creo que ATU debe desaparecer de una buena vez, porque es un mamarracho. No funciona, uno le quiere entregar las obras y no las acepta, quiere entregarla de a poquito”, declaró en conferencia de prensa el entonces alcalde.

OBRAS planea derogar la ATU

El mismo objetivo tiene el Partido Cívico OBRAS, aunque optando por la vía legislativa.

La organización, que incluye a Ricardo Belmont como candidato a alcalde, planea presentar un proyecto de ley que derogue a la ATU (Ley 30900) y restituya la gestión y las competencias a las municipalidades de Lima y Callao.

Argumentan que los principales problemas del transporte se deben a una “coalición de funciones”.

“La ATU regula los vehículos en movimiento (el transporte público), mientras que las municipalidades provinciales controlan las vías físicas y el tránsito (semáforos, giros y sentidos viales). Esta separación artificial rompe el principio de unidad de gestión y genera un conflicto de competencias”, aseguran.

Seguidamente, detallan las funciones que se contraponen. Explican que la ATU tiene la facultad de planificar rutas o corredores integrados, sin embargo, la construcción/modificación de las avenidas donde pasan esas rutas son competencia de la MML y la Municipalidad del Callao (MPC).

De igual forma, la fiscalización del transporte corresponde a los inspectores de la ATU, pero las fotopapeletas y semaforización dependen de las gerencias municipales de tránsito, lo que genera, según OBRAS, una “duplicidad de agentes en la calle”.

El mismo fenómeno ocurre al tener en cuenta que la ATU tiene la tarea de estructurar el Plan de Movilidad, pero el desarrollo integral y el uso del suelo urbano son competencias exclusivas de los alcaldes, por lo que “un cambio de zonificación municipal puede arruinar un plan de transporte de la ATU y viceversa”.

PPC planea que administración de la ATU para a la MML

Finalmente, el Partido Popular Cristiano (PPC) respetará la condición de organismo técnico especializado en materia de transporte de la ATU, pero “pasará a depender administrativamente/operativamente” de la comuna.

Con esta y otras medidas buscan “reducir en al menos un tercio el tiempo que los limeños pierden diariamente en el tráfico al 2030”.

Carlos Bruce:

El plan de a la alcaldía de Somos Perú propone la transferencia de las competencias que le corresponden a la Municipalidad de Lima en materia de transporte, salud, educación y otros sectores. Si bien no mencionan explícitamente tomar el liderazgo de la ATU, el candidato del partido, Carlos Bruce, sí adelantó ello.

“Lima es la única ciudad del Perú que no maneja el transporte público, lo maneja el ATU que pertenece al gobierno central. Nosotros vamos a pedir que el ATU pase a competencial municipal”, dijo.

Detalló que en el directorio de ATU también se encuentra representado Callao.

“Que Lima Metropolitana tenga la mayoría del directorio, que se mantenga la presencial del Callao obviamente, pero que de una vez el alcalde metropolitano maneje el tema de transporte”, agregó.