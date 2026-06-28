Congresistas apuntan ahora a gobiernos regionales y alcaldías

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Once congresistas participarán en las elecciones regionales y municipales de octubre de 2026. Las candidaturas abarcan seis candidaturas a gobiernos regionales, alcaldías provinciales y distritales.

Acción Popular es quien lleva más candidatos. A pesar de que no participó en las elecciones generales tras la anulación e sus elecciones primarias por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por denuncias de presunto fraude y vicios sustanciales, la agrupación busca posicionar a cinco integrantes de su bancada en los gobiernos regionales.

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Las postulaciones también evidencian el reacomodo de figuras políticas que buscarán mantenerse en la escena pública desde los gobiernos regionales y municipales. En algunos casos, los congresistas mantienen la organización política con la que llegaron al Parlamento; en otros, optaron por competir bajo una nueva agrupación.

Seis congresistas buscan llegar a los gobiernos regionales

La mayor parte de las postulaciones corresponde a los gobiernos regionales. En total, seis congresistas intentarán llegar a los gobiernos subnacionales.

Por Acción Popular competirán Edwin Martínez por la Gobernación Regional de Arequipa; Silvia Monteza por Cajamarca; Luis Aragón por Cusco; e Hilda Portero por Lambayeque. A ellos se suman Luz López, quien postula a la Vicegobernación Regional de Ucayali por Fuerza Popular, y Elías Varas, candidato al Gobierno Regional de Áncash por Juntos por el Perú.

Martínez, Monteza, Aragón y Portero arrastran un antecedente común: fueron comprendidos en la investigación fiscal del caso "Los Niños", por el que el Ministerio Público presentó una denuncia constitucional al atribuirles presuntos actos de organización criminal y tráfico de influencias durante el gobierno de Pedro Castillo. En el caso de Portero, además, afrontó una denuncia constitucional por presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho.

Lima concentra una de las principales disputas por las alcaldías provinciales

Tres congresistas optaron por competir por alcaldías provinciales. La candidatura de mayor visibilidad es la de Susel Paredes, quien buscará llegar a la Municipalidad Metropolitana de Lima por Ahora Nación, en una elección que definirá al sucesor de Renzo Reggiardo y que se perfila como una de las contiendas de mayor interés político en los comicios municipales de octubre.

Paredes llega a esta campaña luego de desempeñarse como una de las principales voces de oposición al gobierno de Dina Boluarte desde el Congreso. Durante el actual periodo parlamentario impulsó iniciativas como el adelanto de elecciones y presentó denuncias por las muertes ocurridas durante las protestas sociales. Antes de llegar al Parlamento, también ocupó cargos en las municipalidades de Lima, La Victoria y Magdalena del Mar, experiencia que ahora buscará capitalizar en su candidatura municipal.

La relación de postulantes a alcaldías provinciales la completan Raúl Felipe Doroteo Carbajo, quien tentará la Municipalidad Provincial de Ica por el Partido Popular Cristiano (PPC), y Carlos Enrique Alva Rojas, quien buscará una alcaldía provincial en La Libertad por Acción Popular. Ambos forman parte del grupo de congresistas que aspiran a continuar su carrera política desde los gobiernos locales una vez concluya el actual periodo legislativo.

Darwin Espinoza cambia de partido rumbo a una alcaldía distrital

Uno de los casos más llamativos es el de Darwin Espinoza Vargas. El parlamentario llegó al Congreso por Acción Popular y fue incluido por la Fiscalía en la investigación del caso "Los Niños", el presunto grupo de legisladores que habría respaldado al gobierno de Pedro Castillo a cambio de favorecer intereses particulares.

En 2024, además, un reportaje de Punto Final reveló que trabajadores de su despacho parlamentario habrían sido utilizados para recolectar firmas e impulsar la inscripción del movimiento regional Adelante Áncash, así como el uso de recursos del Congreso, entre ellos papel bond y el acceso al sistema del Reniec, para ese fin. Tras la difusión de esos hechos, Acción Popular inició un proceso disciplinario y posteriormente expulsó a Espinoza por considerar que incurrió en actos de traición al partido y por los cuestionamientos que pesaban en su contra.

Ahora, de cara a las elecciones regionales y municipales de 2026, Espinoza buscará llegar a la alcaldía de Nuevo Chimbote con Juntos por el Perú, dejando atrás la agrupación política con la que llegó al Parlamento.

Rosselli Amuruz buscará la alcaldía de Santa María del Mar tras una gestión marcada por cuestionamientos

La congresista Rosselli Amuruz, elegida por Avanza País, buscará llegar a la alcaldía distrital de Santa María del Mar en las elecciones municipales de 2026. Su candidatura se produce luego de un periodo parlamentario marcado por investigaciones éticas, una denuncia constitucional y diversas controversias relacionadas con su desempeño como tercera vicepresidenta del Congreso.

Uno de los episodios de mayor repercusión ocurrió en octubre de 2023, cuando Amuruz fue cuestionada por su presunta organización de una fiesta de cumpleaños del excongresista Paul García en el distrito de Lince, reunión que terminó con el asesinato del comunicador Christian Tirado. La Comisión de Ética concluyó que la legisladora infringió el Código de Ética Parlamentaria al sostener una versión que fue contradicha por testimonios y otros elementos recabados durante la investigación, por lo que recomendó sancionarla con una amonestación pública y una multa equivalente a 60 días de remuneración.

A estos cuestionamientos se sumó una denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación en julio de 2024. El Ministerio Público la señaló como presunta instigadora del delito de negociación incompatible al considerar que habría intervenido para favorecer la contratación en el Congreso de personas allegadas a Paul García, entonces su pareja sentimental. El caso se originó tras una investigación periodística que reveló presuntas contrataciones irregulares de personas vinculadas a su entorno.